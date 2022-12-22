Расчет энергетиков. Шмыгаль рассказал, сколько времени может занять выход Украины из сложнейшего случая полного блэкаута 22 декабря, 17:12 Центр Києва (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что выход из сложнейшего случая полного блэкаута занимает от семи до десяти дней.

Инфографика: НВ

«При наиболее сложном случае полного блэкаута, когда вообще все разбито, выход занимает от семи до десяти дней. Это по расчетам наших энергетиков. Подчеркну, это теоретические расчеты, потому что мир еще не переживал таких вещей», — сказал он в интервью Интерфакс-Украина.

Видео дня

Отвечая на вопрос о планах на случай полного блэкаута для крупных городов, премьер сказал, что правительство готовится ко всем возможным сценариям развития событий.

По его словам, руководителям ОВА, руководителям общин доведены планы реагирования на случай критических ситуаций.

«У этих документов есть гриф Для служебного пользования, они не могут быть озвучены публично», — сказал он.

Относительно крупных городов Шмыгаль сказал, что инициатива президента по созданию Пунктов незламності – единственный реалистичный путь.