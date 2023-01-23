«Есть дефицит». В разведке рассказали, сколько высокоточных ракет осталось у России 23 января, 15:10 В разведке назвали количество высокоточных ракет у РФ (Фото:Полиция Киевской области)

По данным украинской разведки, на вооружении у России осталось приблизительно 550 высокоточных ракет. Это 20% от довоенных запасов и того, что было произведено с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом в интервью Defli сообщил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий.

«У них есть Искандеры, есть Х-101, Х-555. По нашим подсчетам, у России осталось не более 20% от довоенных запасов и того, что было произведено во время войны. Это приблизительно 550 единиц», — сказал он.

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По словам представителя украинской разведки, этого количества хватит на 2−3 массированных удара с применением более 80 ракет.

«Прошлый удар составил менее 30 высокоточных ракет. Это значит, что у них есть дефицит, они не успевают пополнять арсенал», — отметил Скибицкий.

Он рассказал, что для восполнения дефицита РФ использует дроны-камикадзе иранского и собственного производства.

Также РФ переделывает ракеты С-300 и С-400 и запускает их как ракеты «земля-земля».

«И последние события в Днепре показали, что Россия обстреливает гражданскую инфраструктуру старыми советскими ракетами, в данном случае это была ракета Х-22, с жидкостным ракетным двигателем. Это ракеты 70−80-х гг., они давно устарели, эксплутация такого вооружения несет угрозу», — добавил Скибицкий.