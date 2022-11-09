«Большинство уничтожены». В Воздушных силах рассказали, сколько всего Россия выпустила по Украине иранских дронов 9 ноября, 11:27 Большинство иранских дронов были уничтожены, отметили в Воздушных силах (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

Россия выпустила по территории Украины более 400 иранских дронов-камикадзе с момента их первого применения.

Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат.

По его словам, большинство беспилотников были сбиты.

«К сожалению, уничтожить все 100% этих беспилотников невозможно. Как крылатые ракеты, так и Shahed-136 были созданы для того, чтобы преодолевать системы ПВО, поэтому единицы достигают целей», — отметил Игнат.

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Представитель командования также рассказал, что в последнее время атак с применением иранских беспилотников стало меньше. Это может быть связано как с наличием оружия, необходимостью его подготовки, так и с погодными условиями.

По данным разведки, в ноябре Иран планирует поставить России еще более 200 боевых дронов.

Телеканал CNN сообщал, что власти Ирана намерены также поставить кремлевскому режиму для войны против Украины 1000 баллистических ракет малой дальности класса «земля-земля».

Инфографика: НВ