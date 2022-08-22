«С октября будет очень сложно». У Украины осталось до десяти недель для контрнаступления — эстонский генерал 22 августа, 19:15 Украинские военнослужащие (Фото:Минобороны Украины / Facebook)

Эстонский генерал-майор Вейко-Велло Пальм считает, что с приближением осени у Украины остается восемь-десять недель для организации контрнаступления.

Об этом сообщает ERR.

Он подчеркнул, что на данный момент ВСУ не проводят больших наступательных операций.

«Вооруженные силы Украины больших наступательных операций не проводят. Временное окно для больших наступлений относительно короткое — восемь-десять недель. С середины октября будет очень сложно организовать наступление», — сказал Пальм.

Видео дня

Он отметил, что российской армии по-прежнему не удалось добиться значительных успехов: они не смогли никуда прорваться.

«Во многих местах украинская информационная операция вместе с контратаками сработала очень хорошо, и мне кажется, что российское руководство запаниковало», — сказал он.

По словам Пальма, ход войны показал, что массовое наступление, используемое российскими войсками, является очень плохой тактикой.

«У российской армии свои проблемы, у них нет средств, чтобы решительно изменить ситуацию, они нигде не добились решающего преимущества. Украина хорошо сопротивлялась с помощью западного оружия и обучения. Они хорошо атакуют в нужных местах. Российские силы не могут сохранять темп и они понесут высокие боевые потери», — сказал он.

По словам Пальма, самой большой проблемой для российских войск является потеря специалистов на поле боя.

«Самая большая проблема даже не в том, что они ежедневно теряют военнослужащих пехоты — они их не считают, — а теряют очень многих специалистов: десантники, военные спецподразделения, летчики, вертолетчики, артиллеристы, связисты. Восполнить эти потери очень тяжело», — сказал генерал.

Относительно успешных атак украинской армии в Крыму Пальм сказал, что этот успех все же нельзя назвать началом освобождения Крыма.

«Крым по-прежнему контролируется Россией, но украинские военные делают очень хорошую работу. Очень сложно представить, что Украина сможет вернуть Крым военным путем в ближайшее время. Сейчас ни у одной из сторон нет такого оружия, такого средства, такого метода, которые способствовали бы началу переломного момента», — сказал Пальм.

Западные официальные лица заявляют, что война в Украине находится в операционном застое и ни одна сторона не может создать достаточный наземный боевой потенциал, чтобы повлиять на ход событий.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.