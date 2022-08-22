«С октября будет очень сложно». У Украины осталось до десяти недель для контрнаступления — эстонский генерал

22 августа, 19:15
Украинские военнослужащие (Фото:Минобороны Украины / Facebook)

Украинские военнослужащие (Фото:Минобороны Украины / Facebook)

Эстонский генерал-майор Вейко-Велло Пальм считает, что с приближением осени у Украины остается восемь-десять недель для организации контрнаступления.

Об этом сообщает ERR.

Он подчеркнул, что на данный момент ВСУ не проводят больших наступательных операций.

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«Вооруженные силы Украины больших наступательных операций не проводят. Временное окно для больших наступлений относительно короткое — восемь-десять недель. С середины октября будет очень сложно организовать наступление», — сказал Пальм.

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Он отметил, что российской армии по-прежнему не удалось добиться значительных успехов: они не смогли никуда прорваться.

«Во многих местах украинская информационная операция вместе с контратаками сработала очень хорошо, и мне кажется, что российское руководство запаниковало», — сказал он.

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По словам Пальма, ход войны показал, что массовое наступление, используемое российскими войсками, является очень плохой тактикой.

«У российской армии свои проблемы, у них нет средств, чтобы решительно изменить ситуацию, они нигде не добились решающего преимущества. Украина хорошо сопротивлялась с помощью западного оружия и обучения. Они хорошо атакуют в нужных местах. Российские силы не могут сохранять темп и они понесут высокие боевые потери», — сказал он.

По словам Пальма, самой большой проблемой для российских войск является потеря специалистов на поле боя.

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«Самая большая проблема даже не в том, что они ежедневно теряют военнослужащих пехоты — они их не считают, — а теряют очень многих специалистов: десантники, военные спецподразделения, летчики, вертолетчики, артиллеристы, связисты. Восполнить эти потери очень тяжело», — сказал генерал.

Относительно успешных атак украинской армии в Крыму Пальм сказал, что этот успех все же нельзя назвать началом освобождения Крыма.

«Крым по-прежнему контролируется Россией, но украинские военные делают очень хорошую работу. Очень сложно представить, что Украина сможет вернуть Крым военным путем в ближайшее время. Сейчас ни у одной из сторон нет такого оружия, такого средства, такого метода, которые способствовали бы началу переломного момента», — сказал Пальм.

https://www.youtube.com/watch?v=FANOrSVyfxs

Западные официальные лица заявляют, что война в Украине находится в операционном застое и ни одна сторона не может создать достаточный наземный боевой потенциал, чтобы повлиять на ход событий.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Эстония Наступление Контрнаступление Война России против Украины

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