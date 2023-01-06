С сентября авиация и ПВО уничтожили более тысячи воздушных целей

6 января, 14:41
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След от ракеты в небе над Киевом, 29 декабря 2022 года (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

След от ракеты в небе над Киевом, 29 декабря 2022 года (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

С 11 сентября 2022 года Воздушные силы Украины уничтожили сотни целей, среди которых крылатые ракеты и ударные БПЛА.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВС Украины, генерал-лейтенант Николай Олещук во время брифинга в пятницу, 6 января.

По его информации, с 11 сентября 2022 года было уничтожено почти 500 крылатых ракет российских оккупантов и более 540 иранских ударных дронов.

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Он подчеркнул, что немаловажную роль в этом играют комплексы противовоздушной обороны, которые Украина получила от стран Запада.

«Сегодня зенитные ракетные комплексы NASAMS, IRIS-T, Crotale, зенитные САУ Gepard и другие системы, предоставленные партнерами, эффективно работают на нашу победу», — отметил Олещук.

Он напомнил, что сейчас Украина ожидает получения ЗРК Patriot.

«Да, этого количества мало, но это первые шаги для создания в государстве надежной современной эффективной системы противовоздушной обороны государства», — подчеркнул генерал.

Олещук добавил, что на ход боевых действий в пользу Украины повлияло бы предоставление западными партнерами многоцелевого самолета с широким спектром вооружения.

5 января правительство Германии подтвердило, что передаст Украине БМП Marder и систему ЗРК Patriot. Также США отправят для ВСУ боевые машины пехоты типа Bradley.

https://www.youtube.com/watch?v=4Em8sZAEvMY&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BENV
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия ПВО Война России против Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины ПВО Украины

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