Генерал Наев назвал количество российских войск в Беларуси и приграничных областях РФ 25 апреля, 10:23 Генерал Наев рассказал о ситуации на границе с Беларусью и РФ (Фото:Пресс-служба МВД)

Российские оккупационные войска сосредоточили в южной части Беларуси и на территориях Брянской и Курской областей России около 17 тысяч военных.

Об этом в интервью Укринформу сообщил командующий Объединенными силами ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев.

«К действиям на северном направлении противник привлекает две группировки прикрытия государственной границы, которые развернуты в южной части Беларуси и на территориях Брянской и Курской областей России, общей численностью около 17 тысяч человек», — отметил он.

Видео дня

Также Наев рассказал, что на полигонах Беларуси сохраняется присутствие российского контингента региональной группировки войск общей численностью около 2800 человек, а на белорусских военных аэродромах продолжают находиться самолеты и вертолеты воздушно-космических сил ВС РФ.

Он сказал, что украинское командование продолжает усиливать Северную группировку войск, готовит резервы, осуществляет мониторинг обстановки, перевооружает войска на более современные иностранные образцы, совершенствует фортификационные сооружения и повышает плотность минирования территории пограничных полос.

Ранее Сергей Наев заявил, что на данный момент угроза нового нападения со стороны Беларуси низкая.