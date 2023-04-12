Более 80% раненых и больных военных после лечения возвращаются в строй — Национальная академия меднаук 12 апреля, 22:14 Раненый защитник Украины в Бахмуте (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Около 82% раненых и больных военных сил обороны Украины после прохождения лечения возвращаются в строй и продолжают воевать.

Об этом во время пресс-конференции 11 апреля рассказал президент Национальной академии медицинских наук Виталий Цымбалюк.

«НАМН Украины является разработчиком Военно-медицинской доктрины Украины, в основу которой положен израильский принцип, согласно которому все гражданские больницы на период войны становятся такими же военными госпиталями. Благодаря объединению усилий военного и гражданского здравоохранения, единому медицинскому пространству, на сегодняшний день до 82% раненых и больных военных возвращаются в строй», — заявил Цымбалюк.

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По его словам, по состоянию на апрель 2023 года смертность военных на этапе эвакуации уменьшилась до 1,35%, а 80% раненых за так называемый золотой час получают надлежащую помощь.

Президент НАМН также добавил, что в частности медики Института сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова и Института общей и безотлагательной хирургии имени Зайцева с начала полномасштабного вторжения РФ спасли 72 военнослужащих с боевой травмой сердца и крупных сосудов.

В Институте сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова прошли лечение 537 военнослужащих с патологией сердца и магистральных сосудов.

Кроме того, в Институте глазных болезней и тканевой терапии имени Филатова спасли зрение 524 военнослужащих, а врачи Института отоларингологии имени Коломийченко сохранили и восстановили слух 901 украинскому военному.