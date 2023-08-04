Более 600 оккупантов и десятки дронов за сутки. Генштаб ВСУ обнародовал новые данные о потерях войск РФ в Украине 4 августа, 08:35 С начала большой войны РФ потеряла в Украине почти 30 тысяч единиц военной техники (Фото:Stringer/Reuters)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 640 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 248 тысяч военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на пятницу, 4 августа, потери РФ составляют:



личного состава — 248 490 ( +640) человек ликвидировано,

+640) человек ликвидировано, танков — 4228 ( +4) ед,

+4) ед, боевых бронированных машин — 8249 ( +15) ед,

+15) ед, артиллерийских систем — 4911 ( +19) ед,

+19) ед, РСЗО — 704 ( +4) ед,

+4) ед, средств ПВО — 466 ( +1) ед,

+1) ед, самолетов — 315 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 311 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 4104 ( +27),

+27), крылатых ракет — 1347 ( +0),

+0), кораблей /катеров — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 7392 ( +20) ед,

+20) ед, специальной техники — 724 ( +3).

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В начале июня ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, постепенно освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.

Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что недавние скромные успехи украинских сил на фронте были лишь предварительным «превью» гораздо большего наступления, которое должно состояться.

В конце июля ряд западных СМИ сообщили, что Силы обороны Украины начали новый этап контрнаступления на юге.

