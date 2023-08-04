Более 600 оккупантов и десятки дронов за сутки. Генштаб ВСУ обнародовал новые данные о потерях войск РФ в Украине

4 августа, 08:35
Поделиться:
С начала большой войны РФ потеряла в Украине почти 30 тысяч единиц военной техники (Фото:Stringer/Reuters)

С начала большой войны РФ потеряла в Украине почти 30 тысяч единиц военной техники (Фото:Stringer/Reuters)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 640 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 248 тысяч военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на пятницу, 4 августа, потери РФ составляют:

  • личного состава — 248 490 (+640) человек ликвидировано,
  • танков — 4228 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин — 8249 (+15) ед,
  • артиллерийских систем — 4911 (+19) ед,
  • РСЗО — 704 (+4) ед,
  • средств ПВО — 466 (+1) ед,
  • самолетов — 315 (+0) ед,
  • вертолетов — 311 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 4104 (+27),
  • крылатых ракет — 1347 (+0),
  • кораблей /катеров — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 7392 (+20) ед,
  • специальной техники — 724 (+3).

Видео дня

В начале июня ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, постепенно освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.

Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что недавние скромные успехи украинских сил на фронте были лишь предварительным «превью» гораздо большего наступления, которое должно состояться.

Читайте также:

В конце июля ряд западных СМИ сообщили, что Силы обороны Украины начали новый этап контрнаступления на юге.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X