Более 600 оккупантов и десятки дронов за сутки. Генштаб ВСУ обнародовал новые данные о потерях войск РФ в Украине
С начала большой войны РФ потеряла в Украине почти 30 тысяч единиц военной техники (Фото:Stringer/Reuters)
В Украине за минувшие сутки ликвидировали 640 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 248 тысяч военных.
Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на пятницу, 4 августа, потери РФ составляют:
- личного состава — 248 490 (+640) человек ликвидировано,
- танков — 4228 (+4) ед,
- боевых бронированных машин — 8249 (+15) ед,
- артиллерийских систем — 4911 (+19) ед,
- РСЗО — 704 (+4) ед,
- средств ПВО — 466 (+1) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 311 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 4104 (+27),
- крылатых ракет — 1347 (+0),
- кораблей /катеров — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 7392 (+20) ед,
- специальной техники — 724 (+3).
В начале июня ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, постепенно освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.
Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что недавние скромные успехи украинских сил на фронте были лишь предварительным «превью» гораздо большего наступления, которое должно состояться.
В конце июля ряд западных СМИ сообщили, что Силы обороны Украины начали новый этап контрнаступления на юге.