Огромная цена агрессии. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях армии РФ в Украине с начала большой войны
Уничтоженная во время контрнаступления ВСУ техника российских оккупантов (Фото:Stringer/Reuters)
В Украине за минувшие сутки ликвидировали 540 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 247 тысяч военных.
Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на среду, 2 августа, потери РФ составляют:
- личного состава — 247 230 (+540) человек ликвидировано,
- танков — 4217 (+1) ед,
- боевых бронированных машин — 8213 (+8) ед,
- артиллерийских систем — 4866 (+27) ед,
- РСЗО — 700 (+1) ед,
- средств ПВО — 463 (+1) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 311 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 4042 (+15),
- крылатых ракет — 1347 (+0),
- кораблей /катеров — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 7349 (+25) ед,
- специальной техники — 718 (+0).
В начале июня ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, постепенно освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.
Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что недавние скромные успехи украинских сил на фронте были лишь предварительным «превью» гораздо большего наступления, которое должно состояться.
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В конце июля ряд западных СМИ сообщили, что Силы обороны Украины начали новый этап контрнаступления на юге.