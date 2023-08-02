Огромная цена агрессии. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях армии РФ в Украине с начала большой войны 2 августа, 08:33 Уничтоженная во время контрнаступления ВСУ техника российских оккупантов (Фото:Stringer/Reuters)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 540 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 247 тысяч военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на среду, 2 августа, потери РФ составляют:



личного состава — 247 230 ( +540) человек ликвидировано,

+540) человек ликвидировано, танков — 4217 ( +1) ед,

+1) ед, боевых бронированных машин — 8213 ( +8) ед,

+8) ед, артиллерийских систем — 4866 ( +27) ед,

+27) ед, РСЗО — 700 ( +1) ед,

+1) ед, средств ПВО — 463 ( +1) ед,

+1) ед, самолетов — 315 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 311 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 4042 ( +15),

+15), крылатых ракет — 1347 ( +0),

+0), кораблей /катеров — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 7349 ( +25) ед,

+25) ед, специальной техники — 718 ( +0).

Видео дня

В начале июня ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, постепенно освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.

Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что недавние скромные успехи украинских сил на фронте были лишь предварительным «превью» гораздо большего наступления, которое должно состояться.

В конце июля ряд западных СМИ сообщили, что Силы обороны Украины начали новый этап контрнаступления на юге.

