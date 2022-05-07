Разбор. Сколько военных РФ погибли в Украине — почему отличаются версии Генштаба, аналитиков, экспертов 7 мая, 14:19 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Потери РФ в Украине (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Свои оценки потерь противника кроме Генштаба предоставляют Министерство обороны США, британская разведка, две независимые группы журналистов-расследователей и россияне. НВ собрало все эти данные. Спойлер: они отличаются

Каждый день украинский Генштаб отчитывается о потерях врага. По состоянию на 7 мая там сообщили о 25 100 ликвидированных российских военных. Впрочем, свои цифры обнародует не только Генштаб.

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К примеру, Американская разведка в последний раз давала оценку российским потерям 17 марта. Тогда там заявили, что по консервативным оценкам американской разведки потери России в войне против Украины превышают 7000 военных, Генштаб тогда же сообщал о 14 000 погибших россиянах. 26 апреля британское правительство оценило российские потери в 15 000 погибших — в Украине тогда отчитывались о 22 100 ликвидированных военных РФ.

Свои оценки дают журналисты-расследователи Христо Грозев из Bellingcat, исследовательская группа Conflict Intelligence Team и даже экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Их данные тоже существенно отличаются.



Откуда же цифры? Различия — в методологиях. НВ попыталось их изучить.

Как считает Генштаб

Генштаб в своей статистике пишет о «боевых потерях» или «ликвидированном личном составе». Что стоит за этими сроками — точно неизвестно. В самом Генштабе не комментируют НВ, как формируется общая статистика.

«Могут ли входить в эту статистику раненые, пленные, или речь идет также о наемниках ЧВК и „лднр“ — нет данных», — отмечает аналитик проекта VoxCheck Кирилл Перевощиков.

Впрочем, ранее президент Владимир Зеленский и украинские военные чиновники в своих речах говорили именно о погибших. По словам спикера Генштаба Богдана Сеника, пленные россияне в общую цифру точно не входят.

Генштаб в своих подсчетах, прежде всего, опирается на сообщения подразделений, предполагает бывший министр обороны Украины, а ныне глава правления Центра оборонных стратегий Андрей Загороднюк. То есть подразделения дают информацию, какие у них результаты за каждый день, дальше это все собирается и подсчитывается. Так возникает официальная статистика, хотя ее составляющие все еще остаются загадкой.

Альтернативные данные: не только погибшие



Некоторые аналитики предлагают подсчитывать российские потери через разные соотношения.

Загороднюк считает, что общие российские потери живой силы вместе с ранеными корректно считать в соотношении 1:3. «То есть, если у нас официально 12000 погибших, еще есть 30000−35000 раненых. Таким образом, мы выходим на цифру в 46 000, — объясняет он.

Соотношение 1:3 базируется на опыте россиян в боевых действиях, в частности в Чечне, объясняет Перевощиков. «Однако соотношение не является устойчивым, оно зависит от уровня медицинского обеспечения в вооруженных силах. Чем лучше медицинская помощь, тем больше соотношение», — добавляет он.

Расследователи из Bellingcat предлагают другой подход. В частности, Грозев ссылался в своих подсчетах на данные, озвученные российской стороной. Если россияне в начале марта сообщали о 498 погибших военных, то реальные потери, по мнению Грозева, на тот момент можно было оценить в соотношении 1:10 — то есть примерно 5000. И это было близко к оценкам Генштаба. Почему именно 1:10 он не объяснил.



Оценки журналистов из Conflict Intelligence Team значительно ниже официальной статистики, однако базируются на прозрачных и открытых источниках, утверждают в группе. Сейчас потери россиян оцениваются в 6000 военных, а раненых может быть по меньшей мере втрое больше, рассказал аналитик CIT Кирилл Михайлов.

«Консервативная оценка — это та, в которой мы уверены, мы предполагаем, что на самом деле потери могут быть больше. Мы основываемся на подтвержденных данных о потерях отдельных частей, сообщениях о вывозе трупов, оценке потери боеспособности и пытаемся их экстраполировать», — объясняет Михайлов. Подсчет потерь ЧВК и так называемой лднр еще сложнее, добавляет он. В CIT их оценивают не менее чем в 2000.

Задокументировать все потери на поле боя невозможно, а часть уничтоженных солдат/техники находятся на оккупированной территории, объясняет особенности консервативной оценки Перевощиков.



Как считают иностранные разведки? Есть несколько версий. Британцы и американцы часто берут данные у украинских источников, но к тому моменту они уже могут быть не совсем актуальными, считает Михайлов из CIT.

Экс-министр Загороднюк уверен: их данные не могут быть точнее украинских. «Возможно, они просто собирают фотоданные и как-то считают. Возможно, они берут информацию со спутника, какая там была техника. Но их данные не могут быть точнее наших, потому что у них нет информации из подразделений», — отмечает он.

По внутренним российским данным, публикуемым со ссылкой на свои источники Арсеном Аваковым, по состоянию на 30 апреля погибли 26,4 тыс. личного состава армии РФ, а также 7,9 тыс военных ЧВК. Собеседники НВ не берутся оценить достоверность этих цифр.



Официальные данные о собственных потерях, изредка обнародованных в РФ, украинские специалисты считают просто смешными.



Операция мобилизация: сколько россиян еще может попасть на войну

Украинские и зарубежные разведки утверждают: сейчас в России обсуждают, объявлять ли мобилизацию 9 мая. «Они готовятся. Сейчас Росрезерв начал сверять, что есть у них, и подсчитывать, что они могут выдать по мобилизационным нарядам. Это абсолютно необходимый шаг перед началом настоящей мобилизации», — заявил в интервью НВ начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

Какой резерв в этом случае получит армия РФ?

Россия способна сформировать не более 60−70 батальонно-тактических групп (до 60−70 тыс. военных), но их боеспособность вызывает вопросы, озвучивал Грозев.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Россия может мобилизовать до 50 тыс. военных и снова попытаться наступать на Киев.

В CIT считают, что более или менее адекватно мобилизовать в России могут гораздо больше — более 200 000 человек. «Качество отдельных бойцов будет не сильно ниже контрактников мотострелков, но ситуация с офицерским и сержантским составом будет плачевной», — говорит Михайлов.

Но независимо от того, сколько России удастся мобилизовать людей, есть еще экономическая сторона вопроса, обращает внимание главный консультант Национального института стратегических исследований Николай Белесков.

«Банальные форма, питание, подготовка плюс комплект техники… В условиях санкций и того, что энергетическое эмбарго со стороны Европы становится все более реальным и ударит по российским доходам, это значит возвращаться к периоду СССР, когда на армию тратили от 20% до 50% ВВП», — считает он.

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