«Нельзя недооценивать врага». Украинское пограничники назвали количество военных РФ в Беларуси 13 марта, 12:39 РФ тренирует своих военных на территории Беларуси для участия в войне против Украины, там же происходит ротация (Фото:Минобороны РФ)

На данный момент на территории Беларуси находится около девяти-десяти тысяч российских военных, они проходят там подготовку и ротацию.

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в интервью телеканалу Киев.

«Беларусь продолжает поддерживать РФ, предоставляя свою военную инфраструктуру, свое воздушное пространство и базы. Около 9−10 тысяч военных РФ находились на территории Беларуси. Они задействованы в совместных учениях или в прохождении подготовки. Те подразделения, которые уже прошли подготовку, выводятся на территорию РФ для того, чтобы усилить группировку российских войск на востоке нашей страны. На территорию Беларуси будут заведены новые подразделения для подготовки», — пояснил он.

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Демченко добавил, что на данный момент ситуация на границе с Беларусью остается полностью контролируемой, но «врага нельзя недооценивать».

«По ту сторону границы нет достаточной группировки, которая могла бы осуществить вторжение на территорию Украины. Мы не фиксируем перемещение личного состава или военной техники РФ у границы. Но врага нельзя недооценивать. Мы должны быть готовы к развитию любой ситуации. Мы продолжаем укреплять линию границы, чтобы все подразделения имели все возможности отразить любую атаку», — резюмировал представитель ГПСУ.

Перед полномасштабным вторжением РФ в Украину режим диктатора Александра Лукашенко предоставил территорию Беларуси для оккупационных российских войск, откуда они, в частности, пытались атаковать Киев. Также с беларусской территории российская армия наносит ракетные удары по украинским городам.

Непосредственного участия в боевых действиях белорусские войска не принимают, однако Украина опасается, что Минск все же может задействовать свои Вооруженные силы для повторного вторжения с севера.

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что на данный момент угроза нового нападения со стороны Беларуси низкая.

