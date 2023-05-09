Минус 650 оккупантов за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях войск РФ в Украине с начала большой войны 9 мая, 08:28 Ликвидированные под Бахмутом российские оккупанты (Фото:Oleksandr Klymenko/Reuters)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 650 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 195 тысяч военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на вторник, 9 мая, потери РФ составляют:

личного состава — 195620 ( +650) человек ликвидировано,

+650) человек ликвидировано, танков — 3734 ( +4) ед,

+4) ед, боевых бронированных машин — 7257 ( +4) ед,

+4) ед, артиллерийских систем — 3031 ( +13) ед,

+13) ед, РСЗО — 554 ( +0) ед,

+0) ед, средства ПВО — 307 ( +1) ед,

+1) ед, самолетов — 308 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 294 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 2618 ( +4),

+4), крылатые ракеты — 955 ( +8),

+8), корабли /катера — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 5969 ( +11) ед,

+11) ед, специальная техника — 388 ( +4).

Видео дня

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что РФ несет значительные потери, все медучреждения на захваченных территориях переполнены ранеными оккупантами.

Министр обороны Украины Алексей Резников также заявлял, что Россия испытывает дефицит в профессиональных военных, высокотехнологическом оружии и в снарядах.



