Минус 650 оккупантов за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях войск РФ в Украине с начала большой войны
Ликвидированные под Бахмутом российские оккупанты (Фото:Oleksandr Klymenko/Reuters)
В Украине за минувшие сутки ликвидировали 650 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 195 тысяч военных.
Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на вторник, 9 мая, потери РФ составляют:
- личного состава — 195620 (+650) человек ликвидировано,
- танков — 3734 (+4) ед,
- боевых бронированных машин — 7257 (+4) ед,
- артиллерийских систем — 3031 (+13) ед,
- РСЗО — 554 (+0) ед,
- средства ПВО — 307 (+1) ед,
- самолетов — 308 (+0) ед,
- вертолетов — 294 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2618 (+4),
- крылатые ракеты — 955 (+8),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5969 (+11) ед,
- специальная техника — 388 (+4).
Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что РФ несет значительные потери, все медучреждения на захваченных территориях переполнены ранеными оккупантами.
Министр обороны Украины Алексей Резников также заявлял, что Россия испытывает дефицит в профессиональных военных, высокотехнологическом оружии и в снарядах.