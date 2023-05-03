Потери армии агрессора: за сутки ВСУ ликвидировали более 500 российских оккупантов, уничтожены десятки единиц техники
Силы обороны Украины продолжают уничтожать военную технику оккупационной армии РФ (Фото:81 окрема аеромобільна бригада/Facebook)
В Украине за минувшие сутки ликвидировали 520 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 191 тысячу военных.
Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на среду, 3 мая, потери РФ составляют:
- личного состава — 191940 (+520) человек ликвидировано,
- танков — 3702 (+1) ед,
- боевых бронированных машин — 7199 (+6) ед,
- артиллерийских систем — 2946 (+16) ед,
- РСЗО — 544 (+0) ед,
- средства ПВО — 300 (+2) ед,
- самолетов — 308 (+0) ед,
- вертолетов — 294 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2505 (+28),
- крылатые ракеты — 947 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5865 (+14) ед,
- специальная техника — 363 (+3).
Ранее сообщалось, что российские оккупанты из-за огромных потерь среди боевиков ЧВК Вагнера перебрасывают в Бахмут Донецкой области элитные подразделения.
Министр обороны Украины Алексей Резников также заявлял, что Россия испытывает дефицит в профессиональных военных, высокотехнологическом оружии и в снарядах.