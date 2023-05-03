Потери армии агрессора: за сутки ВСУ ликвидировали более 500 российских оккупантов, уничтожены десятки единиц техники 3 мая, 08:29 Силы обороны Украины продолжают уничтожать военную технику оккупационной армии РФ (Фото:81 окрема аеромобільна бригада/Facebook)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 520 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 191 тысячу военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на среду, 3 мая, потери РФ составляют:

личного состава — 191940 ( +520) человек ликвидировано,

+520) человек ликвидировано, танков — 3702 ( +1) ед,

+1) ед, боевых бронированных машин — 7199 ( +6) ед,

+6) ед, артиллерийских систем — 2946 ( +16) ед,

+16) ед, РСЗО — 544 ( +0) ед,

+0) ед, средства ПВО — 300 ( +2) ед,

+2) ед, самолетов — 308 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 294 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 2505 ( +28),

+28), крылатые ракеты — 947 ( +0),

+0), корабли /катера — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 5865 ( +14) ед,

+14) ед, специальная техника — 363 ( +3).

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Ранее сообщалось, что российские оккупанты из-за огромных потерь среди боевиков ЧВК Вагнера перебрасывают в Бахмут Донецкой области элитные подразделения.

Министр обороны Украины Алексей Резников также заявлял, что Россия испытывает дефицит в профессиональных военных, высокотехнологическом оружии и в снарядах.



