Огромная цена агрессии. За сутки ВСУ ликвидировали более 500 российских оккупантов, уничтожены десятки единиц техники — Генштаб
Потери РФ в Украине с начала большой войны уже превысили 200 тысяч убитыми (Фото:Shannon Stapleton/Reuters)
В Украине за минувшие сутки ликвидировали 510 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 201 тысячу военных.
Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на четверг, 18 мая, потери РФ составляют:
- личного состава — 201100 (+510) человек ликвидировано,
- танков — 3773 (+2) ед,
- боевых бронированных машин — 7373 (+8) ед,
- артиллерийских систем — 3198 (+32) ед,
- РСЗО — 563 (+1) ед,
- средства ПВО — 318 (+0) ед,
- самолетов — 308 (+0) ед,
- вертолетов — 294 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2759 (+11),
- крылатые ракеты — 990 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6073 (+6) ед,
- специальная техника — 418 (+1).
Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что РФ несет значительные потери, все медучреждения на захваченных территориях переполнены ранеными оккупантами.
Министр обороны Украины Алексей Резников также заявлял, что Россия испытывает дефицит в профессиональных военных, высокотехнологическом оружии и в снарядах.