Огромная цена агрессии. За сутки ВСУ ликвидировали более 500 российских оккупантов, уничтожены десятки единиц техники — Генштаб

18 мая, 08:34
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Потери РФ в Украине с начала большой войны уже превысили 200 тысяч убитыми (Фото:Shannon Stapleton/Reuters)

Потери РФ в Украине с начала большой войны уже превысили 200 тысяч убитыми (Фото:Shannon Stapleton/Reuters)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 510 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 201 тысячу военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на четверг, 18 мая, потери РФ составляют:

  • личного состава — 201100 (+510) человек ликвидировано,
  • танков — 3773 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин — 7373 (+8) ед,
  • артиллерийских систем — 3198 (+32) ед,
  • РСЗО — 563 (+1) ед,
  • средства ПВО — 318 (+0) ед,
  • самолетов — 308 (+0) ед,
  • вертолетов — 294 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2759 (+11),
  • крылатые ракеты — 990 (+0),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 6073 (+6) ед,
  • специальная техника — 418 (+1).

Видео дня

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что РФ несет значительные потери, все медучреждения на захваченных территориях переполнены ранеными оккупантами.

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Министр обороны Украины Алексей Резников также заявлял, что Россия испытывает дефицит в профессиональных военных, высокотехнологическом оружии и в снарядах.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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