Огромная цена агрессии. За сутки ВСУ ликвидировали более 500 российских оккупантов, уничтожены десятки единиц техники — Генштаб 18 мая, 08:34 Потери РФ в Украине с начала большой войны уже превысили 200 тысяч убитыми (Фото:Shannon Stapleton/Reuters)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 510 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 201 тысячу военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на четверг, 18 мая, потери РФ составляют:

личного состава — 201100 ( +510) человек ликвидировано,

+510) человек ликвидировано, танков — 3773 ( +2) ед,

+2) ед, боевых бронированных машин — 7373 ( +8) ед,

+8) ед, артиллерийских систем — 3198 ( +32) ед,

+32) ед, РСЗО — 563 ( +1) ед,

+1) ед, средства ПВО — 318 ( +0) ед,

+0) ед, самолетов — 308 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 294 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 2759 ( +11),

+11), крылатые ракеты — 990 ( +0),

+0), корабли /катера — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 6073 ( +6) ед,

+6) ед, специальная техника — 418 ( +1).

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Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что РФ несет значительные потери, все медучреждения на захваченных территориях переполнены ранеными оккупантами.

Министр обороны Украины Алексей Резников также заявлял, что Россия испытывает дефицит в профессиональных военных, высокотехнологическом оружии и в снарядах.



