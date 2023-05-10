Почти 700 ликвидированных оккупантов за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о колоссальных потерях армии РФ в Украине
Россияне потеряли в Украине десятки тысяч единиц военной техники (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)
В Украине за минувшие сутки ликвидировали 690 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 196 тысяч военных.
Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на среду, 10 мая, потери РФ составляют:
- личного состава — 196310 (+690) человек ликвидировано,
- танков — 3736 (+2) ед,
- боевых бронированных машин — 7275 (+18) ед,
- артиллерийских систем — 3039 (+8) ед,
- РСЗО — 555 (+1) ед,
- средства ПВО — 308 (+1) ед,
- самолетов — 308 (+0) ед,
- вертолетов — 294 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2624 (+6),
- крылатые ракеты — 970 (+15),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5974 (+5) ед,
- специальная техника — 389 (+1).
Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что РФ несет значительные потери, все медучреждения на захваченных территориях переполнены ранеными оккупантами.
Министр обороны Украины Алексей Резников также заявлял, что Россия испытывает дефицит в профессиональных военных, высокотехнологическом оружии и в снарядах.