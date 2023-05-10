Почти 700 ликвидированных оккупантов за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о колоссальных потерях армии РФ в Украине

10 мая, 08:31
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Россияне потеряли в Украине десятки тысяч единиц военной техники (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Россияне потеряли в Украине десятки тысяч единиц военной техники (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 690 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 196 тысяч военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на среду, 10 мая, потери РФ составляют:

  • личного состава — 196310 (+690) человек ликвидировано,
  • танков — 3736 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин — 7275 (+18) ед,
  • артиллерийских систем — 3039 (+8) ед,
  • РСЗО — 555 (+1) ед,
  • средства ПВО — 308 (+1) ед,
  • самолетов — 308 (+0) ед,
  • вертолетов — 294 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2624 (+6),
  • крылатые ракеты — 970 (+15),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5974 (+5) ед,
  • специальная техника — 389 (+1).

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Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что РФ несет значительные потери, все медучреждения на захваченных территориях переполнены ранеными оккупантами.

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Министр обороны Украины Алексей Резников также заявлял, что Россия испытывает дефицит в профессиональных военных, высокотехнологическом оружии и в снарядах.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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