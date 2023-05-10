Почти 700 ликвидированных оккупантов за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о колоссальных потерях армии РФ в Украине 10 мая, 08:31 Россияне потеряли в Украине десятки тысяч единиц военной техники (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 690 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 196 тысяч военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на среду, 10 мая, потери РФ составляют:

личного состава — 196310 ( +690) человек ликвидировано,

+690) человек ликвидировано, танков — 3736 ( +2) ед,

+2) ед, боевых бронированных машин — 7275 ( +18) ед,

+18) ед, артиллерийских систем — 3039 ( +8) ед,

+8) ед, РСЗО — 555 ( +1) ед,

+1) ед, средства ПВО — 308 ( +1) ед,

+1) ед, самолетов — 308 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 294 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 2624 ( +6),

+6), крылатые ракеты — 970 ( +15),

+15), корабли /катера — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 5974 ( +5) ед,

+5) ед, специальная техника — 389 ( +1).

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Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что РФ несет значительные потери, все медучреждения на захваченных территориях переполнены ранеными оккупантами.

Министр обороны Украины Алексей Резников также заявлял, что Россия испытывает дефицит в профессиональных военных, высокотехнологическом оружии и в снарядах.



