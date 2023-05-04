Минус 650 оккупантов и вражеская техника. Генштаб ВСУ рассказал о суточных потерях армии РФ в Украине
Генштаб обновил данные о потерях оккупационной армии РФ в Украине (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)
В Украине за минувшие сутки ликвидировали 650 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 192 тысячи военных.
Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на четверг, 4 мая, потери РФ составляют:
- личного состава — 192590 (+650) человек ликвидировано,
- танков — 3707 (+5) ед,
- боевых бронированных машин — 7216 (+17) ед,
- артиллерийских систем — 2962 (+16) ед,
- РСЗО — 547 (+3) ед,
- средства ПВО — 304 (+4) ед,
- самолетов — 308 (+0) ед,
- вертолетов — 294 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2523 (+18),
- крылатые ракеты — 947 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5886 (+21) ед,
- специальная техника — 370 (+7).
Ранее сообщалось, что российские оккупанты из-за огромных потерь среди боевиков ЧВК Вагнера перебрасывают в Бахмут Донецкой области элитные подразделения.
Министр обороны Украины Алексей Резников также заявлял, что Россия испытывает дефицит в профессиональных военных, высокотехнологическом оружии и в снарядах.