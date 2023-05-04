Минус 650 оккупантов и вражеская техника. Генштаб ВСУ рассказал о суточных потерях армии РФ в Украине

4 мая, 08:24
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Генштаб обновил данные о потерях оккупационной армии РФ в Украине (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Генштаб обновил данные о потерях оккупационной армии РФ в Украине (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 650 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 192 тысячи военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на четверг, 4 мая, потери РФ составляют:

  • личного состава — 192590 (+650) человек ликвидировано,
  • танков — 3707 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин — 7216 (+17) ед,
  • артиллерийских систем — 2962 (+16) ед,
  • РСЗО — 547 (+3) ед,
  • средства ПВО — 304 (+4) ед,
  • самолетов — 308 (+0) ед,
  • вертолетов — 294 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2523 (+18),
  • крылатые ракеты — 947 (+0),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5886 (+21) ед,
  • специальная техника — 370 (+7).

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Ранее сообщалось, что российские оккупанты из-за огромных потерь среди боевиков ЧВК Вагнера перебрасывают в Бахмут Донецкой области элитные подразделения.

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Министр обороны Украины Алексей Резников также заявлял, что Россия испытывает дефицит в профессиональных военных, высокотехнологическом оружии и в снарядах.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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