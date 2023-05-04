Минус 650 оккупантов и вражеская техника. Генштаб ВСУ рассказал о суточных потерях армии РФ в Украине 4 мая, 08:24 Генштаб обновил данные о потерях оккупационной армии РФ в Украине (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 650 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 192 тысячи военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на четверг, 4 мая, потери РФ составляют:

личного состава — 192590 ( +650) человек ликвидировано,

+650) человек ликвидировано, танков — 3707 ( +5) ед,

+5) ед, боевых бронированных машин — 7216 ( +17) ед,

+17) ед, артиллерийских систем — 2962 ( +16) ед,

+16) ед, РСЗО — 547 ( +3) ед,

+3) ед, средства ПВО — 304 ( +4) ед,

+4) ед, самолетов — 308 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 294 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 2523 ( +18),

+18), крылатые ракеты — 947 ( +0),

+0), корабли /катера — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 5886 ( +21) ед,

+21) ед, специальная техника — 370 ( +7).

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Ранее сообщалось, что российские оккупанты из-за огромных потерь среди боевиков ЧВК Вагнера перебрасывают в Бахмут Донецкой области элитные подразделения.

Министр обороны Украины Алексей Резников также заявлял, что Россия испытывает дефицит в профессиональных военных, высокотехнологическом оружии и в снарядах.



