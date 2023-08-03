Потери армии оккупантов: за сутки ВСУ ликвидировали более 600 военных РФ, уничтожены танки и десятки артсистем — Генштаб

3 августа, 08:39
Поделиться:
Уничтоженная на юге Украины военная техника армии РФ (Фото:Stringer/Reuters)

Уничтоженная на юге Украины военная техника армии РФ (Фото:Stringer/Reuters)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 620 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения приближаются к 248 тысячам военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на четверг, 3 августа, потери РФ составляют:

  • личного состава — 247 850 (+620) человек ликвидировано,
  • танков — 4224 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин — 8234 (+21) ед,
  • артиллерийских систем — 4892 (+26) ед,
  • РСЗО — 704 (+4) ед,
  • средств ПВО — 465 (+2) ед,
  • самолетов — 315 (+0) ед,
  • вертолетов — 311 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 4077 (+35),
  • крылатых ракет — 1347 (+0),
  • кораблей /катеров — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 7372 (+23) ед,
  • специальной техники — 721 (+3).

Видео дня

В начале июня ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, постепенно освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.

Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что недавние скромные успехи украинских сил на фронте были лишь предварительным «превью» гораздо большего наступления, которое должно состояться.

Читайте также:

В конце июля ряд западных СМИ сообщили, что Силы обороны Украины начали новый этап контрнаступления на юге.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X