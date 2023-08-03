Потери армии оккупантов: за сутки ВСУ ликвидировали более 600 военных РФ, уничтожены танки и десятки артсистем — Генштаб 3 августа, 08:39 Уничтоженная на юге Украины военная техника армии РФ (Фото:Stringer/Reuters)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 620 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения приближаются к 248 тысячам военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на четверг, 3 августа, потери РФ составляют:



личного состава — 247 850 ( +620) человек ликвидировано,

+620) человек ликвидировано, танков — 4224 ( +7) ед,

+7) ед, боевых бронированных машин — 8234 ( +21) ед,

+21) ед, артиллерийских систем — 4892 ( +26) ед,

+26) ед, РСЗО — 704 ( +4) ед,

+4) ед, средств ПВО — 465 ( +2) ед,

+2) ед, самолетов — 315 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 311 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 4077 ( +35),

+35), крылатых ракет — 1347 ( +0),

+0), кораблей /катеров — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 7372 ( +23) ед,

+23) ед, специальной техники — 721 ( +3).

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В начале июня ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, постепенно освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.

Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что недавние скромные успехи украинских сил на фронте были лишь предварительным «превью» гораздо большего наступления, которое должно состояться.

В конце июля ряд западных СМИ сообщили, что Силы обороны Украины начали новый этап контрнаступления на юге.

