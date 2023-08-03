Потери армии оккупантов: за сутки ВСУ ликвидировали более 600 военных РФ, уничтожены танки и десятки артсистем — Генштаб
Уничтоженная на юге Украины военная техника армии РФ (Фото:Stringer/Reuters)
В Украине за минувшие сутки ликвидировали 620 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения приближаются к 248 тысячам военных.
Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на четверг, 3 августа, потери РФ составляют:
- личного состава — 247 850 (+620) человек ликвидировано,
- танков — 4224 (+7) ед,
- боевых бронированных машин — 8234 (+21) ед,
- артиллерийских систем — 4892 (+26) ед,
- РСЗО — 704 (+4) ед,
- средств ПВО — 465 (+2) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 311 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 4077 (+35),
- крылатых ракет — 1347 (+0),
- кораблей /катеров — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 7372 (+23) ед,
- специальной техники — 721 (+3).
В начале июня ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, постепенно освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.
Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что недавние скромные успехи украинских сил на фронте были лишь предварительным «превью» гораздо большего наступления, которое должно состояться.
В конце июля ряд западных СМИ сообщили, что Силы обороны Украины начали новый этап контрнаступления на юге.