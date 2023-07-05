Огромные потери агрессора: за сутки ВСУ ликвидировали почти 700 оккупантов, уничтожены танки и артсистемы армии РФ 5 июля, 08:28 С начала большой войны против Украины оккупационная армия РФ потеряла уже более 230 тысяч своих военных (Фото:Shannon Stapleton/Reuters)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 670 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 231 тысячу военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на среду, 5 июля, потери РФ составляют:



личного состава — 231 700 ( +670) человек ликвидировано,

+670) человек ликвидировано, танков — 4062 ( +3) ед,

+3) ед, боевых бронированных машин — 7917 ( +9) ед,

+9) ед, артиллерийских систем — 4288 ( +36) ед,

+36) ед, РСЗО — 656 ( +9) ед,

+9) ед, средств ПВО — 395 ( +1) ед,

+1) ед, самолетов — 315 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 309 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 3614 ( +12),

+12), крылатых ракет — 1264 ( +0),

+0), кораблей /катеров — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 6865 ( +22) ед,

+22) ед, специальной техники — 598 ( +8).

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В начале июня ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.

Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что недавние скромные успехи украинских сил на фронте были лишь предварительным «превью» гораздо большего наступления, которое должно состояться.

В ходе контрнаступления оккупационная армия РФ несет колоссальные потери.

