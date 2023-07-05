Огромные потери агрессора: за сутки ВСУ ликвидировали почти 700 оккупантов, уничтожены танки и артсистемы армии РФ
С начала большой войны против Украины оккупационная армия РФ потеряла уже более 230 тысяч своих военных (Фото:Shannon Stapleton/Reuters)
В Украине за минувшие сутки ликвидировали 670 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 231 тысячу военных.
Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на среду, 5 июля, потери РФ составляют:
- личного состава — 231 700 (+670) человек ликвидировано,
- танков — 4062 (+3) ед,
- боевых бронированных машин — 7917 (+9) ед,
- артиллерийских систем — 4288 (+36) ед,
- РСЗО — 656 (+9) ед,
- средств ПВО — 395 (+1) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 309 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 3614 (+12),
- крылатых ракет — 1264 (+0),
- кораблей /катеров — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6865 (+22) ед,
- специальной техники — 598 (+8).
В начале июня ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.
Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что недавние скромные успехи украинских сил на фронте были лишь предварительным «превью» гораздо большего наступления, которое должно состояться.
В ходе контрнаступления оккупационная армия РФ несет колоссальные потери.