Еще минус 500 российских оккупантов. В Генштабе ВСУ рассказали, какие потери живой силы и техники понесла армия РФ в Украине 1 августа, 09:34 Уничтоженный в Запорожской области российский танк (Фото:Stringer/Reuters)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 500 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 246 тысяч военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на вторник, 1 августа, потери РФ составляют:



личного состава — 246 690 ( +500) человек ликвидировано,

+500) человек ликвидировано, танков — 4216 ( +5) ед,

+5) ед, боевых бронированных машин — 8205 ( +17) ед,

+17) ед, артиллерийских систем — 4839 ( +23) ед,

+23) ед, РСЗО — 699 ( +0) ед,

+0) ед, средств ПВО — 462 ( +2) ед,

+2) ед, самолетов — 315 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 311 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 4027 ( +10),

+10), крылатых ракет — 1347 ( +0),

+0), кораблей /катеров — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 7324 ( +32) ед,

+32) ед, специальной техники — 718 ( +3).

Видео дня

В начале июня ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, постепенно освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.

Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что недавние скромные успехи украинских сил на фронте были лишь предварительным «превью» гораздо большего наступления, которое должно состояться.

В конце июля ряд западных СМИ сообщили, что Силы обороны Украины начали новый этап контрнаступления на юге.





