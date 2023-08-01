Еще минус 500 российских оккупантов. В Генштабе ВСУ рассказали, какие потери живой силы и техники понесла армия РФ в Украине
Уничтоженный в Запорожской области российский танк (Фото:Stringer/Reuters)
В Украине за минувшие сутки ликвидировали 500 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 246 тысяч военных.
Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на вторник, 1 августа, потери РФ составляют:
- личного состава — 246 690 (+500) человек ликвидировано,
- танков — 4216 (+5) ед,
- боевых бронированных машин — 8205 (+17) ед,
- артиллерийских систем — 4839 (+23) ед,
- РСЗО — 699 (+0) ед,
- средств ПВО — 462 (+2) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 311 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 4027 (+10),
- крылатых ракет — 1347 (+0),
- кораблей /катеров — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 7324 (+32) ед,
- специальной техники — 718 (+3).
В начале июня ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, постепенно освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.
Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что недавние скромные успехи украинских сил на фронте были лишь предварительным «превью» гораздо большего наступления, которое должно состояться.
В конце июля ряд западных СМИ сообщили, что Силы обороны Украины начали новый этап контрнаступления на юге.