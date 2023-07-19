Потери агрессора в Украине: за сутки ВСУ ликвидировали почти 500 российских оккупантов, уничтожены танки, БМП и десятки дронов

19 июля, 08:41
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Ликвидированные под Бахмутом военные РФ (Фото:Oleksandr Klymenko/Reuters)

Ликвидированные под Бахмутом военные РФ (Фото:Oleksandr Klymenko/Reuters)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 470 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 239 тысяч военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на среду, 19 июля, потери РФ составляют:

  • личного состава — 239 480 (+470) человек ликвидировано,
  • танков — 4123 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин — 8059 (+8) ед,
  • артиллерийских систем — 4573 (+31) ед,
  • РСЗО — 689 (+0) ед,
  • средств ПВО — 430 (+2) ед,
  • самолетов — 315 (+0) ед,
  • вертолетов — 310 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 3885 (+46),
  • крылатых ракет — 1279 (+6),
  • кораблей /катеров — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 7105 (+19) ед,
  • специальной техники — 683 (+6).

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В начале июня ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.

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Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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