Потери агрессора в Украине: за сутки ВСУ ликвидировали почти 500 российских оккупантов, уничтожены танки, БМП и десятки дронов
Ликвидированные под Бахмутом военные РФ (Фото:Oleksandr Klymenko/Reuters)
В Украине за минувшие сутки ликвидировали 470 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 239 тысяч военных.
Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на среду, 19 июля, потери РФ составляют:
- личного состава — 239 480 (+470) человек ликвидировано,
- танков — 4123 (+4) ед,
- боевых бронированных машин — 8059 (+8) ед,
- артиллерийских систем — 4573 (+31) ед,
- РСЗО — 689 (+0) ед,
- средств ПВО — 430 (+2) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 310 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 3885 (+46),
- крылатых ракет — 1279 (+6),
- кораблей /катеров — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 7105 (+19) ед,
- специальной техники — 683 (+6).
В начале июня ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.
Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что недавние скромные успехи украинских сил на фронте были лишь предварительным «превью» гораздо большего наступления, которое должно состояться.