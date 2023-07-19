Потери агрессора в Украине: за сутки ВСУ ликвидировали почти 500 российских оккупантов, уничтожены танки, БМП и десятки дронов 19 июля, 08:41 Ликвидированные под Бахмутом военные РФ (Фото:Oleksandr Klymenko/Reuters)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 470 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 239 тысяч военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на среду, 19 июля, потери РФ составляют:



личного состава — 239 480 ( +470) человек ликвидировано,

+470) человек ликвидировано, танков — 4123 ( +4) ед,

+4) ед, боевых бронированных машин — 8059 ( +8) ед,

+8) ед, артиллерийских систем — 4573 ( +31) ед,

+31) ед, РСЗО — 689 ( +0) ед,

+0) ед, средств ПВО — 430 ( +2) ед,

+2) ед, самолетов — 315 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 310 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 3885 ( +46),

+46), крылатых ракет — 1279 ( +6),

+6), кораблей /катеров — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 7105 ( +19) ед,

+19) ед, специальной техники — 683 ( +6).

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В начале июня ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.

Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что недавние скромные успехи украинских сил на фронте были лишь предварительным «превью» гораздо большего наступления, которое должно состояться.



