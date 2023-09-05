Потери агрессора. За сутки ВСУ ликвидировали почти 600 российских оккупантов, уничтожена техника РФ

5 сентября, 08:41
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С начала большой войны против Украины ВСУ уничтожили почти 4500 российских танков (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

С начала большой войны против Украины ВСУ уничтожили почти 4500 российских танков (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 560 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 265 тысяч военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на вторник, 5 сентября, потери РФ составляют:

  • личного состава — 265 680 (+560) человек ликвидировано,
  • танков — 4489 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин — 8670 (+7) ед,
  • артиллерийских систем — 5649 (+38) ед,
  • РСЗО — 747 (+6) ед,
  • средств ПВО — 504 (+1) ед,
  • самолетов — 315 (+0) ед,
  • вертолетов — 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 4512 (+31),
  • крылатых ракет — 1447 (+0),
  • кораблей / катеров — 19 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 8175 (+26) ед,
  • специальной техники — 851 (+4).

Видео дня

24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. За первый год большой войны Силам обороны Украины удалось практически полностью освободить Харьковскую область и правобережье Херсонской области, включая Херсон

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В начале июня текущего года ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, постепенно освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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