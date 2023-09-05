Потери агрессора. За сутки ВСУ ликвидировали почти 600 российских оккупантов, уничтожена техника РФ
С начала большой войны против Украины ВСУ уничтожили почти 4500 российских танков (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)
В Украине за минувшие сутки ликвидировали 560 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 265 тысяч военных.
Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на вторник, 5 сентября, потери РФ составляют:
- личного состава — 265 680 (+560) человек ликвидировано,
- танков — 4489 (+9) ед,
- боевых бронированных машин — 8670 (+7) ед,
- артиллерийских систем — 5649 (+38) ед,
- РСЗО — 747 (+6) ед,
- средств ПВО — 504 (+1) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 4512 (+31),
- крылатых ракет — 1447 (+0),
- кораблей / катеров — 19 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 8175 (+26) ед,
- специальной техники — 851 (+4).
24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. За первый год большой войны Силам обороны Украины удалось практически полностью освободить Харьковскую область и правобережье Херсонской области, включая Херсон
В начале июня текущего года ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, постепенно освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.