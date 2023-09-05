Потери агрессора. За сутки ВСУ ликвидировали почти 600 российских оккупантов, уничтожена техника РФ 5 сентября, 08:41 С начала большой войны против Украины ВСУ уничтожили почти 4500 российских танков (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 560 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 265 тысяч военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на вторник, 5 сентября, потери РФ составляют:



личного состава — 265 680 ( +560) человек ликвидировано,

+560) человек ликвидировано, танков — 4489 ( +9) ед,

+9) ед, боевых бронированных машин — 8670 ( +7) ед,

+7) ед, артиллерийских систем — 5649 ( +38) ед,

+38) ед, РСЗО — 747 ( +6) ед,

+6) ед, средств ПВО — 504 ( +1) ед,

+1) ед, самолетов — 315 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 316 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 4512 ( +31),

+31), крылатых ракет — 1447 ( +0),

+0), кораблей / катеров — 19 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 8175 ( +26) ед,

+26) ед, специальной техники — 851 ( +4).

Видео дня

24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. За первый год большой войны Силам обороны Украины удалось практически полностью освободить Харьковскую область и правобережье Херсонской области, включая Херсон

В начале июня текущего года ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, постепенно освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.



