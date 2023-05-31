Генштаб обновил данные о суточных потерях войск РФ: ВСУ ликвидировали почти 500 оккупантов
С начала большой войны против Украины РФ потеряла почти 208 тысяч своих военных (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)
В Украине за минувшие сутки ликвидировали 470 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения приближаются 208 тысячам военных.
Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на среду, 31 мая, потери РФ составляют:
- личного состава — 207910 (+470) человек ликвидировано,
- танков — 3802 (+0) ед,
- боевых бронированных машин — 7472 (+3) ед,
- артиллерийских систем — 3460 (+15) ед,
- РСЗО — 575 (+0) ед,
- средства ПВО — 333 (+1) ед,
- самолетов — 313 (+0) ед,
- вертолетов — 298 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 3124 (+32),
- крылатые ракеты — 1107 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6230 (+11) ед,
- специальная техника — 454 (+0).
Вечером 21 мая стало известно, что ВСУ уничтожили российский самолет Су-35, а 22 мая — вражеский вертолет Ми-24. 25 мая под Мелитополем ВСУ уничтожили российский Су-25.
Министр обороны Украины Алексей Резников ранее заявлял, что Россия испытывает дефицит в профессиональных военных, высокотехнологическом оружии и в снарядах.