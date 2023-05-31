Генштаб обновил данные о суточных потерях войск РФ: ВСУ ликвидировали почти 500 оккупантов 31 мая, 08:31 С начала большой войны против Украины РФ потеряла почти 208 тысяч своих военных (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 470 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения приближаются 208 тысячам военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на среду, 31 мая, потери РФ составляют:

личного состава — 207910 ( +470) человек ликвидировано,

+470) человек ликвидировано, танков — 3802 ( +0) ед,

+0) ед, боевых бронированных машин — 7472 ( +3) ед,

+3) ед, артиллерийских систем — 3460 ( +15) ед,

+15) ед, РСЗО — 575 ( +0) ед,

+0) ед, средства ПВО — 333 ( +1) ед,

+1) ед, самолетов — 313 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 298 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 3124 ( +32),

+32), крылатые ракеты — 1107 ( +0),

+0), корабли /катера — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 6230 ( +11) ед,

+11) ед, специальная техника — 454 ( +0).

Видео дня

Вечером 21 мая стало известно, что ВСУ уничтожили российский самолет Су-35, а 22 мая — вражеский вертолет Ми-24. 25 мая под Мелитополем ВСУ уничтожили российский Су-25.

Министр обороны Украины Алексей Резников ранее заявлял, что Россия испытывает дефицит в профессиональных военных, высокотехнологическом оружии и в снарядах.



