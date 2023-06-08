Ликвидированы более 700 оккупантов. Генштаб ВСУ обновил данные о суточных потерях живой силы и военной техники армии РФ
Оккупационная армия РФ потеряла в Украине уже почти 30 тысяч единиц военной техники (Фото:Минобороны Украины)
В Украине за минувшие сутки ликвидировали 730 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 212 тысяч военных.
Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на четверг, 8 июня, потери РФ составляют:
- личного состава — 212760 (+730) человек ликвидировано,
- танков — 3891 (+18) ед,
- боевых бронированных машин — 7576 (+16) ед,
- артиллерийских систем — 3668 (+28) ед,
- РСЗО — 595 (+1) ед,
- средства ПВО — 355 (+3) ед,
- самолетов — 314 (+0) ед,
- вертолетов — 299 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 3234 (+15),
- крылатые ракеты — 1171 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6384 (+35) ед,
- специальная техника — 500 (+8).
Ранее с Генштаб ВСУ сообщили, что в России агитируют свое население к прохождению военной службы различными способами — таким образом там пытаются пополнить потери, понесенные в войне против Украины.
Министр обороны Украины Алексей Резников ранее заявлял, что Россия испытывает дефицит в профессиональных военных, высокотехнологическом оружии и в снарядах.