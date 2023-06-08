Ликвидированы более 700 оккупантов. Генштаб ВСУ обновил данные о суточных потерях живой силы и военной техники армии РФ 8 июня, 08:28 Оккупационная армия РФ потеряла в Украине уже почти 30 тысяч единиц военной техники (Фото:Минобороны Украины)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 730 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 212 тысяч военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на четверг, 8 июня, потери РФ составляют:



личного состава — 212760 ( +730) человек ликвидировано,

+730) человек ликвидировано, танков — 3891 ( +18) ед,

+18) ед, боевых бронированных машин — 7576 ( +16) ед,

+16) ед, артиллерийских систем — 3668 ( +28) ед,

+28) ед, РСЗО — 595 ( +1) ед,

+1) ед, средства ПВО — 355 ( +3) ед,

+3) ед, самолетов — 314 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 299 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 3234 ( +15),

+15), крылатые ракеты — 1171 ( +0),

+0), корабли /катера — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 6384 ( +35) ед,

+35) ед, специальная техника — 500 ( +8).

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Ранее с Генштаб ВСУ сообщили, что в России агитируют свое население к прохождению военной службы различными способами — таким образом там пытаются пополнить потери, понесенные в войне против Украины.

Министр обороны Украины Алексей Резников ранее заявлял, что Россия испытывает дефицит в профессиональных военных, высокотехнологическом оружии и в снарядах.

