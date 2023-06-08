Ликвидированы более 700 оккупантов. Генштаб ВСУ обновил данные о суточных потерях живой силы и военной техники армии РФ

8 июня, 08:28
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Оккупационная армия РФ потеряла в Украине уже почти 30 тысяч единиц военной техники (Фото:Минобороны Украины)

Оккупационная армия РФ потеряла в Украине уже почти 30 тысяч единиц военной техники (Фото:Минобороны Украины)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 730 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 212 тысяч военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на четверг, 8 июня, потери РФ составляют:

  • личного состава — 212760 (+730) человек ликвидировано,
  • танков — 3891 (+18) ед,
  • боевых бронированных машин — 7576 (+16) ед,
  • артиллерийских систем — 3668 (+28) ед,
  • РСЗО — 595 (+1) ед,
  • средства ПВО — 355 (+3) ед,
  • самолетов — 314 (+0) ед,
  • вертолетов — 299 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 3234 (+15),
  • крылатые ракеты — 1171 (+0),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 6384 (+35) ед,
  • специальная техника — 500 (+8).

Видео дня

Ранее с Генштаб ВСУ сообщили, что в России агитируют свое население к прохождению военной службы различными способами — таким образом там пытаются пополнить потери, понесенные в войне против Украины.

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Министр обороны Украины Алексей Резников ранее заявлял, что Россия испытывает дефицит в профессиональных военных, высокотехнологическом оружии и в снарядах.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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