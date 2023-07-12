Огромные потери агрессора: за сутки ВСУ ликвидировали более 500 российских оккупантов, уничтожен танк и десятки дронов 12 июля, 08:33 РФ несет огромные потери с начала полномасштабного вторжения в Украину (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 510 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 235 тысяч военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на среду, 12 июля, потери РФ составляют:



личного состава — 235 530 ( +510) человек ликвидировано,

+510) человек ликвидировано, танков — 4090 ( +1) ед,

+1) ед, боевых бронированных машин — 7990 ( +7) ед,

+7) ед, артиллерийских систем — 4402 ( +17) ед,

+17) ед, РСЗО — 674 ( +2) ед,

+2) ед, средств ПВО — 415 ( +1) ед,

+1) ед, самолетов — 315 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 310 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 3726 ( +33),

+33), крылатых ракет — 1271 ( +0),

+0), кораблей /катеров — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 6978 ( +12) ед,

+12) ед, специальной техники — 647 ( +7).

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В начале июня ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.

Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что недавние скромные успехи украинских сил на фронте были лишь предварительным «превью» гораздо большего наступления, которое должно состояться.



