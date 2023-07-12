Огромные потери агрессора: за сутки ВСУ ликвидировали более 500 российских оккупантов, уничтожен танк и десятки дронов

12 июля, 08:33
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РФ несет огромные потери с начала полномасштабного вторжения в Украину (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

РФ несет огромные потери с начала полномасштабного вторжения в Украину (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 510 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 235 тысяч военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на среду, 12 июля, потери РФ составляют:

  • личного состава — 235 530 (+510) человек ликвидировано,
  • танков — 4090 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин — 7990 (+7) ед,
  • артиллерийских систем — 4402 (+17) ед,
  • РСЗО — 674 (+2) ед,
  • средств ПВО — 415 (+1) ед,
  • самолетов — 315 (+0) ед,
  • вертолетов — 310 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 3726 (+33),
  • крылатых ракет — 1271 (+0),
  • кораблей /катеров — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 6978 (+12) ед,
  • специальной техники — 647 (+7).

Видео дня

В начале июня ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.

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Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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