Огромные потери агрессора: за сутки ВСУ ликвидировали более 500 российских оккупантов, уничтожен танк и десятки дронов
РФ несет огромные потери с начала полномасштабного вторжения в Украину (Фото:Минобороны Украины/Facebook)
В Украине за минувшие сутки ликвидировали 510 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 235 тысяч военных.
Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на среду, 12 июля, потери РФ составляют:
- личного состава — 235 530 (+510) человек ликвидировано,
- танков — 4090 (+1) ед,
- боевых бронированных машин — 7990 (+7) ед,
- артиллерийских систем — 4402 (+17) ед,
- РСЗО — 674 (+2) ед,
- средств ПВО — 415 (+1) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 310 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 3726 (+33),
- крылатых ракет — 1271 (+0),
- кораблей /катеров — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6978 (+12) ед,
- специальной техники — 647 (+7).
В начале июня ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.
Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что недавние скромные успехи украинских сил на фронте были лишь предварительным «превью» гораздо большего наступления, которое должно состояться.