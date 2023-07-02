Почти 800 оккупантов за сутки. Генштаб ВСУ раскрыл новые данные о потерях армии РФ в Украине
Ликвидированный в Украине военный РФ (Фото:Oleksandr Ratushniak/Reuters)
В Украине за минувшие сутки ликвидировали 790 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения приближаются к 230 тысячам военных.
Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на воскресенье, 2 июля, потери РФ составляют:
- личного состава — 229660 (+790) человек ликвидировано,
- танков — 4052 (+10) ед,
- боевых бронированных машин — 7888 (+20) ед,
- артиллерийских систем — 4188 (+26) ед,
- РСЗО — 637 (+5) ед,
- средства ПВО — 390 (+1) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 308 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 3557 (+12),
- крылатые ракеты — 1261 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6816 (+22) ед,
- специальная техника — 583 (+3).
В начале июня ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.
Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что недавние скромные успехи украинских сил на фронте были лишь предварительным «превью» гораздо большего наступления, которое должно состояться.
В ходе контрнаступления оккупационная армия РФ несет колоссальные потери.