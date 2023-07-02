Почти 800 оккупантов за сутки. Генштаб ВСУ раскрыл новые данные о потерях армии РФ в Украине

2 июля, 08:57
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Ликвидированный в Украине военный РФ (Фото:Oleksandr Ratushniak/Reuters)

Ликвидированный в Украине военный РФ (Фото:Oleksandr Ratushniak/Reuters)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 790 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения приближаются к 230 тысячам военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на воскресенье, 2 июля, потери РФ составляют:

  • личного состава — 229660 (+790) человек ликвидировано,
  • танков — 4052 (+10) ед,
  • боевых бронированных машин — 7888 (+20) ед,
  • артиллерийских систем — 4188 (+26) ед,
  • РСЗО — 637 (+5) ед,
  • средства ПВО — 390 (+1) ед,
  • самолетов — 315 (+0) ед,
  • вертолетов — 308 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 3557 (+12),
  • крылатые ракеты — 1261 (+0),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 6816 (+22) ед,
  • специальная техника — 583 (+3).

Видео дня

В начале июня ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.

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Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что недавние скромные успехи украинских сил на фронте были лишь предварительным «превью» гораздо большего наступления, которое должно состояться.

В ходе контрнаступления оккупационная армия РФ несет колоссальные потери.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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