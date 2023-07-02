Почти 800 оккупантов за сутки. Генштаб ВСУ раскрыл новые данные о потерях армии РФ в Украине 2 июля, 08:57 Ликвидированный в Украине военный РФ (Фото:Oleksandr Ratushniak/Reuters)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 790 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения приближаются к 230 тысячам военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на воскресенье, 2 июля, потери РФ составляют:



личного состава — 229660 ( +790) человек ликвидировано,

+790) человек ликвидировано, танков — 4052 ( +10) ед,

+10) ед, боевых бронированных машин — 7888 ( +20) ед,

+20) ед, артиллерийских систем — 4188 ( +26) ед,

+26) ед, РСЗО — 637 ( +5) ед,

+5) ед, средства ПВО — 390 ( +1) ед,

+1) ед, самолетов — 315 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 308 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 3557 ( +12),

+12), крылатые ракеты — 1261 ( +0),

+0), корабли /катера — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 6816 ( +22) ед,

+22) ед, специальная техника — 583 ( +3).

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В начале июня ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.

Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что недавние скромные успехи украинских сил на фронте были лишь предварительным «превью» гораздо большего наступления, которое должно состояться.

В ходе контрнаступления оккупационная армия РФ несет колоссальные потери.