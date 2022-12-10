Цели для ВСУ. Журналисты посчитали военные объекты России в оккупированном Крыму 10 декабря, 14:29 Военный корабль РФ во время учений в Черном море, 9 января 2020 года (Фото:Sputnik/Alexei Druzhinin/Kremlin via REUTERS)

Журналисты Радио Свобода изучили более полутора сотен военных объектов в оккупированном Крыму, проанализировав спутниковые снимки Planet Labs военных баз, аэродромов, мест дислокации ПВО и кораблей Черноморского флота России.

В материале говорится, что один из главных военных объектов в Крыму — Севастопольский порт, куда незадолго до полномасштабного вторжения Россия перекинула многочисленные корабли не только Черноморского, но и Балтийского и Северного флотов.

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В частности, на спутниковых снимках Planet Labs за 9 ноября, которые есть в распоряжении журналистов Схем, были идентифицированы крупные десантные корабли (проектов 1135, 1171, 775), патрульные корабли (22160), ракетные катера (проектов 1239, 1241) и крейсер (проекта 11356) — это либо флагман Черноморского флота РФ Адмирал Макаров, либо его аналог Адмирал Эссен, уточняют журналисты.

Военная база в Крыму / Фото: Схемы

У бухты Голландия расположена часть ракетных судов, с которых Россия запускает по Украине ракеты Калибр. Как отмечают военные эксперты, с которыми пообщалась редакция, Калибры хранятся не только в пусковых шахтах корабля, но и на военных складах РФ в Крыму, поэтому они являются потенциальным местом будущих атак ВСУ.

Отдельно журналисты обратили внимание на военные объекты в Джанкое. В первую очередь на аэродром, который после остановки наступления армии РФ на юге Украины стал для нее главным логистическим хабом и местом базирования ударных вертолетов: Ка-52, Ми-28, Ми-35, Ми-8. Аэродром часто принимает грузовые самолеты и штурмовики Су-25.

Военная база РФ в Крыму / Фото: Схемы

Рядом с Севастополем расположен аэродром Бельбек. В основном там размещены истребители. На снимках Planet Labs за 15 ноября на аэродроме были замечены Су-27, Су-27СМ, Су-34 и МиГ-31.

Военная база РФ в Крыму / Фото: Схемы

Одна из главных авиагрупп российской армии также размещена на аэродроме в Гвардейском, где сосредоточены штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24. Именно эти самолеты Россия чаще всего использует для нанесения авиаударов по украинской территории.

Всего в Крыму журналисты насчитали 10 действующих военных аэродромов и два авиазавода. На каждом есть склады с боеприпасами и емкости с горюче-смазочными материалами, которые при взрыве лишь усиливают разрушительный эффект.

Украинские военные эксперты, с которыми пообщались журналисты, ожидают, что Крым ждут новые взрывы. По их мнению, что именно станет целью, зависит от тактических резонов, а также от уязвимости российской обороны.

Инфографика: НВ

8 декабря пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков признал уязвимость Крыма перед атаками ВСУ.

7 декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заверил, что весной 2023 года ВСУ будут в Луганске, Донецке и Севастополе.

Ранее начальник Главного управления Минобороны Кирилл Буданов заявил, что в войне украинцев ждут тяжелые времена, но проигрыш России — это уже решенный вопрос.