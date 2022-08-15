Удар по Попасной: Гайдай рассказал, сколько вагнеровцев могли ликвидировать 15 августа, 13:44 Гайдай сообщил подробности удара по базе ЧВК Вагнера в Попасной (Фото:Anton Gerashchenko/Twitter)

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, сколько вагнеровцев могли ликвидировать ударом по их базе в Попасной.

В эфире телемарафона он сообщил, что уничтожили более ста наемников, среди них — есть заместители Евгения Пригожина, который является куратором ЧВК.

При этом Гайдай опроверг данные о ликвидации самого Пригожина.

Видео дня

«К сожалению, скорее всего, именно по поводу повара (Пригожин — ред.), нас не порадуют, но заместители — да и цифра в более чем 100 погибших — да», — добавил он.

14 августа Вооруженные силы Украины нанесли удар по предполагаемому штабу ЧВК Вагнера в оккупированной Попасной.

Удар стал результатом работы украинской разведки, которая воспользовалась информацией о позициях наемников, которую слил в открытый доступ один из российских пропагандистов Сергей Среда.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.