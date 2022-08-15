Удар по Попасной: Гайдай рассказал, сколько вагнеровцев могли ликвидировать

15 августа, 13:44
Гайдай сообщил подробности удара по базе ЧВК Вагнера в Попасной (Фото:Anton Gerashchenko/Twitter)

Гайдай сообщил подробности удара по базе ЧВК Вагнера в Попасной (Фото:Anton Gerashchenko/Twitter)

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, сколько вагнеровцев могли ликвидировать ударом по их базе в Попасной.

В эфире телемарафона он сообщил, что уничтожили более ста наемников, среди них — есть заместители Евгения Пригожина, который является куратором ЧВК.

При этом Гайдай опроверг данные о ликвидации самого Пригожина.

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«К сожалению, скорее всего, именно по поводу повара (Пригожин — ред.), нас не порадуют, но заместители — да и цифра в более чем 100 погибших — да», — добавил он.

14 августа Вооруженные силы Украины нанесли удар по предполагаемому штабу ЧВК Вагнера в оккупированной Попасной.

Удар стал результатом работы украинской разведки, которая воспользовалась информацией о позициях наемников, которую слил в открытый доступ один из российских пропагандистов Сергей Среда.

https://www.youtube.com/watch?v=qNy0sNqc8Ws
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Станица Луганская Сергей Гайдай Частная военная компания Вагнера Попасная Война России против Украины

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