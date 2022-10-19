«После деоккупации». На восстановление Луганской области может уйти около семи лет — Гайдай

19 октября, 22:35
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Мужчина убирает обломки здания, разрушенного в результате обстрела россиян в Кадиевке, Луганская область (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Мужчина убирает обломки здания, разрушенного в результате обстрела россиян в Кадиевке, Луганская область (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

На восстановление Луганской области понадобится около семи лет. Однако такие работы можно начать только после полной деоккупации региона.

Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«Россияне выполняют быстрые ремонты, говоря жителям Луганской области, что вот так называемая „ЛНР“ восемь лет ничего не делала, а Россия делает», — заявил Гайдай.

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По словам главы области, оккупанты реактивной артиллерией разрушают Стельмаховку, из которой их недавно выгнали ВСУ. Также оккупанты пытаются организовать контрнаступление в направлении Лимана.

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«Защитные бетонные сооружения, которые оккупанты устанавливают в Луганской области, они лично называют «линией Вагнера», — добавил Гайдай.

Глава ОВА заявил, что после полного освобождения региона от российской оккупации нужно будет заниматься его восстановлением. На это может уйти около семи лет.

Ранее Гайдай заявил, что в Луганскую область оккупанты стянули силы и технику, которые отступали из Харьковской области, поэтому деоккупация региона усложняется.

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16 октября Гайдай заявил, что российские захватчики пытаются сдержать продвижение ВСУ в Луганской области. Они минируют дороги в направлении Сватово и Кременной.

Накануне он сообщал, что российские оккупанты перебросили в Луганскую область много техники и мобилизованных.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Луганская область Сергей Гайдай Восстановление Война России против Украины

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