С начала российского вторжения могли погибнуть 70 тысяч украинских военных — NYT 18 августа, 18:34 Издание оценивает число раненых в 100 — 120 тысяч человек (Фото:REUTERS/Alina Smutko)

В Украине могли погибнуть 70 тысяч военнослужащих ВСУ за 18 месяцев российской агрессии, сообщает издание The New York Times со ссылкой на нескольких официальных лиц США и одного бывшего высокопоставленного украинского чиновника.

По словам официальных лиц США, общее число украинских и российских военнослужащих, убитых или раненых с начала войны в Украине за 18 месяцев, приближается к 500 тысяч человек.

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Официальные лица предупредили, что цифры потерь по-прежнему трудно оценить, поскольку Кремль занижает количество убитых и раненых на войне, а Киев не раскрывает официальные данные.

По данным издания, военные потери России приближаются к 300 тысячам человек. Уточняется, что в это число входит до 120 тысяч погибших и от 170 тысяч до 180 тысяч раненых оккупантов.

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В то же время несколько официальных лиц США и один бывший высокопоставленный украинский чиновник заявили, что на данный момент в конфликте могло погибнуть около 70 тысяч украинских солдат. Другие американские официальные лица заявили, что это число может быть меньше. Также издание оценивает число раненых в 100 — 120 тысяч человек.

По данным NYT, у России почти в три раза больше численность войск. В Вооруженных силах Украины, по их данным, воюет около 500 тысяч человек, а в российских ВС — 1,33 миллиона. Обе оценки включают действующие части, резерв и военизированные группы и организации, как ЧВК Вагнер.

По данным Генштаба, всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 256 тысяч военных.