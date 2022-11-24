Почти 8000 украинских военных прошли базовую подготовку за границей, сейчас обучаются около 3000 — Генштаб ВСУ 24 ноября, 15:27 Тренировки украинских военных в Британии (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Почти 8000 украинских военных прошли базовую подготовку за границей, сейчас обучаются около 3000 военнослужащих.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ, бригадный генерал Алексей Громов на брифинге.

«Относительно базовой подготовки военнослужащих. На данное время уже прошли подготовку 7600 военнослужащих и продолжается подготовка 2900 военнослужащих», — уточнил он.

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Громов также добавил, что обучение по эксплуатации вооружений и военной техники уже прошли 6700 военнослужащих, на данный момент продолжается подготовка еще 300 военных. Она тоже проходит на территории других стран.

Представитель Генштаба ВСУ также добавил, что проводятся мероприятия коллективной подготовки на полигонах стран-партнеров подразделений ВСУ.

«Подготовка плановая, в соответствии с теми возможностями, которые предоставляют нам партнеры и по тем расчетам, которые мы проводили», — резюмировал он.

На данный момент украинских военных тренируют на территории Британии с привлечением инструкторов из ряда других стран.

14 сентября министр обороны Дании заявил, что бойцы будут также проходить обучение и на ее территории.



Ранее сообщалось, что около 6000 украинских военнослужащих уже прошли подготовку в Великобритании для эффективной борьбы с российской агрессией на территории Украины.

Британские командиры намерены продолжать поддержку до тех пор, пока Украина будет нуждаться в новых войсках для борьбы с российским вторжением.

5 октября также началась подготовка младших командиров Вооруженных Сил Украины в рамках расширенной программы обучения.



