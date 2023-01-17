В 2023 году Британия планирует обучить еще 20 тысяч украинских военных — Уоллес 17 января, 10:48 Инструкторы из восьми стран помогали тренировать украинских военных на полигонах в Британии (Фото:Генштаб ВСУ)

Великобритания планирует в текущем году обучить еще 20 тысяч украинских военнослужащих на своих полигонах для их эффективной борьбы с войсками РФ.

Об этом сообщил министр обороны Британии Бен Уоллес во время выступления в парламенте.

По его словам, в процесс тренировки ВСУ вовлечены Канада, Дания, Финляндия, Швеция, Литва, Нидерланды и Новая Зеландия.

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Британский министр сообщил, что к этому присоединится также группа австралийских инструкторов.

Уоллес подчеркнул, что Украине нужно предоставлять помощь, необходимую не только для защиты своих территорий, но и для того, чтобы вытеснить оккупационные войска РФ.

«В 2023 году международное сообщество не позволит России просто переждать и продолжать причинять огромные страдания гражданским украинцам. Международное сообщество признает, что вооружить Украину так, чтобы она могла изгнать Россию со своей территории — не менее важно, чем для защиты того, что Украина имеет сейчас», — отметил он.

Уоллес добавил, что поведение РФ укрепляет международную решимость помочь Киеву.

«Мы помогаем Украине защищаться, согласно международному праву, и восстанавливать суверенитет», — резюмировал британский министр.

Великобритания лидирует в обучении украинских военнослужащих. В 2022 году около 6000 военных уже прошли подготовку в стране для эффективной борьбы с российской агрессией на территории Украины.

США также расширили программу обучения ВСУ. Они тренируют украинских военных на полигоне в Германии.

Евросоюз также запустил тренировочную миссию EUMAM для украинских военных, в рамках которой обучат 15 тысяч военнослужащих. Большая часть учений будет проходить на территории Польши.

