До конца года Германия обучит до 9000 украинских военных
Немецкие инструкторы обучают украинских военных управлять системой ПВО IRIS-T (Фото:Минобороны Украины/Twitter)
До конца текущего года Германия обучит до 9000 украинских военных, которые вернутся в Украину для борьбы с оккупационными войсками РФ.
Об этом объявил немецкий министр обороны Борис Писториус, сообщили в Минобороны ФРН в Twitter.
Также он анонсировал доставку в Украину 18 танков Leopard 2 до конца марта.
«Министр обороны Писториус объявил о доставке 18 немецких Leopard 2 в Украину до конца этого месяца и обучения около 9000 украинских военных до конца года», — говорится в сообщении.
Великобритания лидирует в обучении украинских военнослужащих. В 2022 году около 6000 военных уже прошли подготовку в стране для эффективной борьбы с российской агрессией на территории Украины.
США также расширили программу обучения ВСУ. Они тренируют украинских военных на полигоне в Германии.
Евросоюз также запустил тренировочную миссию EUMAM для украинских военных, в рамках которой обучат 15 тысяч военнослужащих. Большая часть учений будет проходить на территории Польши.