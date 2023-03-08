До конца года Германия обучит до 9000 украинских военных 8 марта, 14:38 Немецкие инструкторы обучают украинских военных управлять системой ПВО IRIS-T (Фото:Минобороны Украины/Twitter)

До конца текущего года Германия обучит до 9000 украинских военных, которые вернутся в Украину для борьбы с оккупационными войсками РФ.

Об этом объявил немецкий министр обороны Борис Писториус, сообщили в Минобороны ФРН в Twitter.

Также он анонсировал доставку в Украину 18 танков Leopard 2 до конца марта.

«Министр обороны Писториус объявил о доставке 18 немецких Leopard 2 в Украину до конца этого месяца и обучения около 9000 украинских военных до конца года», — говорится в сообщении.

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Великобритания лидирует в обучении украинских военнослужащих. В 2022 году около 6000 военных уже прошли подготовку в стране для эффективной борьбы с российской агрессией на территории Украины.

США также расширили программу обучения ВСУ. Они тренируют украинских военных на полигоне в Германии.

Евросоюз также запустил тренировочную миссию EUMAM для украинских военных, в рамках которой обучат 15 тысяч военнослужащих. Большая часть учений будет проходить на территории Польши.