На ЗАЭС продолжают работать 822 украинских атомщика — Энергоатом 20 сентября, 18:29 Запорожская АЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

На временно оккупированной россиянами Запорожской АЭС сейчас работают 822 украинских атомщика. При этом еще 2083 работника оккупанты не пускают на станцию.

Об этом заявил глава Энергоатома Петр Котин в эфире телемарафона,

Согласно его информации, с работниками ЗАЭС Энергоатом общается неофициально, потому что сотрудникам станции российские оккупанты запретили использовать средства связи.

Видео дня

Он также добавил, что российские оккупанты задерживают и пытают украинский персонал станции. Делается это для того, чтобы заставить их к сотрудничеству с Росатомом, персонал которого сейчас находится на ЗАЭС.

20 сентября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси в Нью-Йорке. Они обговорили ситуацию на ЗАЭС.

Угроза теракта РФ на ЗАЭС — что известно

22 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на захваченной ею Запорожской АЭС и «все для этого подготовила».

4 июля Генеральный штаб ВСУ сообщил, что на внешней кровле третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС были размещены посторонние предметы, похожие на взрывные устройства.

7 июля представитель Главного управления разведки Андрей Юсов сообщил, что информация о том, что именно российские оккупанты установили на крыше захваченной ими Запорожской АЭС, сейчас проверяется.

По его словам, предметы на крыше могут быть как средствами радиоэлектронной борьбы, так и другими объектами, которые страна-агрессор может использовать для провокаций на ЗАЭС.

4 августа миссия МАГАТЭ получила доступ к крышам двух зданий реакторов ЗАЭС после месяца запросов и заявила, что не нашла следов взрывчатых веществ.