На ЗАЭС продолжают работать 822 украинских атомщика — Энергоатом
Запорожская АЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
На временно оккупированной россиянами Запорожской АЭС сейчас работают 822 украинских атомщика. При этом еще 2083 работника оккупанты не пускают на станцию.
Об этом заявил глава Энергоатома Петр Котин в эфире телемарафона,
Согласно его информации, с работниками ЗАЭС Энергоатом общается неофициально, потому что сотрудникам станции российские оккупанты запретили использовать средства связи.
Он также добавил, что российские оккупанты задерживают и пытают украинский персонал станции. Делается это для того, чтобы заставить их к сотрудничеству с Росатомом, персонал которого сейчас находится на ЗАЭС.
20 сентября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси в Нью-Йорке. Они обговорили ситуацию на ЗАЭС.
Угроза теракта РФ на ЗАЭС — что известно
22 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на захваченной ею Запорожской АЭС и «все для этого подготовила».
4 июля Генеральный штаб ВСУ сообщил, что на внешней кровле третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС были размещены посторонние предметы, похожие на взрывные устройства.
7 июля представитель Главного управления разведки Андрей Юсов сообщил, что информация о том, что именно российские оккупанты установили на крыше захваченной ими Запорожской АЭС, сейчас проверяется.
По его словам, предметы на крыше могут быть как средствами радиоэлектронной борьбы, так и другими объектами, которые страна-агрессор может использовать для провокаций на ЗАЭС.
4 августа миссия МАГАТЭ получила доступ к крышам двух зданий реакторов ЗАЭС после месяца запросов и заявила, что не нашла следов взрывчатых веществ.