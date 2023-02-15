Россия незаконно удерживает в Крыму 181 украинского политзаключенного

15 февраля, 16:32
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Крым (Фото:Reuters)

Крым (Фото:Reuters)

Россия незаконно удерживает 181 украинского политзаключенного, из них 116 являются крымскими татарами.

Об этом сообщило представительство Президента в АРК.

Там также подчеркнули, что оккупанты все более жестоко обращаются с заключенными.

«Репрессии и уголовные преследования наших граждан в оккупированном Крыму становятся все более жестокими… В настоящее время представительству известно, что Россия незаконно удерживает 181 политзаключенного, 116 из них — крымские татары. Из общего числа незаконно задержанных 40 находятся в СИЗО в ожидании приговора, 123 — уже получили приговор и заключенные, 18 — без статуса», — говорится в сообщении.

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В учреждении отметили, что 33 незаконных заключенных граждан Украины — из Херсона и Запорожья, откуда их незаконно вывезли в оккупированный Крым. Однако точное количество перемещенных пленных неизвестно, ведь оккупационные администрации преимущественно не признают, что содержат их в СИЗО оккупированного полуострова.

В то же время в заключении остаются десятки людей пожилого возраста и тех, кто имеет серьезные проблемы со здоровьем и которым не оказывается надлежащая медицинская помощь. Их жизнь находится под угрозой, подчеркнули в представительстве Президента в АРК.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Крым Российская агрессия Политзаключенные Война России против Украины

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