В Украину удалось вернуть почти 400 детей, которых оккупанты депортировали в РФ — омбудсмен
13 сентября трех украинских детей из РФ и оккупированных территорий вернули домой (Фото:Дмитрий Лубинец/Telegram)
В Украину удалось вернуть 386 детей, которых ранее страна-агрессор Россия депортировала на свою территорию.
Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в комментарии Укринформу.
«386 детей были возвращены с момента создания отдельного координационного штаба под руководством Андрея Ермака, действующего и отвечающего за возвращение украинских детей. Это только те дети, которые были депортированы на территорию РФ», — сообщил он.
Он добавил, что это число не включает детей, которые были возвращены из временно оккупированных территорий.
«Мы решили разделить эти цифры, потому что одно дело вернуть после депортации, ребенка с территории РФ, другое дело, когда мы возвращаем детей, которые были принудительно перемещены в пределах временно оккупированной территории Украины», — объяснил омбудсмен.
Лубинец напомнил, что накануне, 13 сентября, удалось вернуть троих украинских детей.
17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина по подозрению в совершении военных преступлений в связи с депортацией украинских детей в РФ.
27 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой признала принудительное перемещение украинских детей в Россию геноцидом.
По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, россияне вывезли с оккупированных ими территорий Украины почти 20 тыс. детей, а в «лагерях перевоспитания» удерживают около 6 тыс.
Принудительное перемещение украинских детей и военнопленных происходит в том числе через территорию Беларуси, заявлял он.
Всего, по данным Европарламента, количество незаконно депортированных в Россию украинских детей может достигать 16−300 тысяч. Евродепутаты считают, что вывозить украинских детей россияне начали еще в 2014 году — с момента оккупации Крыма и части Донецкой и Луганской областей.