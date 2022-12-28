Российские оккупанты депортировали более 13 тысяч украинских детей — Резников 28 декабря, 16:03 Российские оккупанты занимаются депортацией украинских детей (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Россияне вывезли с оккупированных ими территорий Украины более 13 тысяч детей.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

Он подчеркнул, что таким образом Россия в очередной раз нарушает международное право.

«Четвертая Женевская конвенция призывает содействовать возобновлению контактов и встречам членов семьи. Но цель „русского мира“ другая — убить миллионы украинцев и сделать их детей русскими», — пояснил Резников.

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6 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия принудительно депортировала уже более 1,6 млн украинцев.

Россия также принудительно вывозит детей, в том числе сирот, которых отдают на воспитание в российские семьи.

По состоянию на середину ноября удалось вернуть более 100 украинских детей.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что до полномасштабного вторжения РФ планировала меры по фильтрации и депортации украинцев на захваченных территориях, а использовала такие методы еще во время войны в Чечне.

