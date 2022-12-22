В Воздушных силах рассказали, сколько времени понадобится украинским военным на освоение систем Patriot 22 декабря, 15:16 В Воздушных силах отметили, что процесс обучения украинских военных работе с Patriot могут ускорить (Фото:U.S. Indo-Pacific Command)

Украинские военнослужащие могут научиться работе с системами ПВО Patriot, которые передадут США в рамках нового пакета военной помощи, за несколько месяцев.

Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат.

«В условиях мирного времени — это определенный процесс, наши партнеры относятся к этому очень серьезно, все должно происходить четко по правилам. Но на сегодняшний день, в условиях, в которых оказалась Украина, я думаю, будет ускорен процесс, возможно, до нескольких месяцев », — отметил он.

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21 декабря президент Владимир Зеленский прибыл в США с первым заграничным визитом с начала полномасштабного вторжения России. Ранее в этот день США объявили о помощи Украине на 1,85 миллиарда долларов, которая впервые включает ЗРК Patriot.

Американский телеканал CNN со ссылкой на источники в Пентагоне сообщил, что украинским силам потребуется несколько месяцев, чтобы должным образом подготовиться к работе с Patriot.

Координатор в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявлял, что военным США потребовалось «много времени, чтобы научиться управлять» Patriot.



Инфографика: НВ