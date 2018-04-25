Сколько украинцев работает за рубежом и хотят ли они вернуться

Угроза для страны - это не трудовая миграция на определенный срок, а выезд молодежи за границу на учебу

От 3 до 6 млн украинцев временно работают за рубежом. Однако массового отъезда за пределы страны сегодня нет, заявил вице-премьер-министр Павел Розенко. Он утверждает, что по данным социологических исследований, в целом лишь около 11% украинцев не связывают своего будущего с родиной. Главная задача для правительства, в том числе и для возвращения трудовых мигрантов, это повышение уровня и качества жизни в стране, отметил Розенко.

По оценкам аналитиков Центра экономической стратегии, 16% трудоспособного населения страны - трудовые мигранты. За пределами страны может находиться около 2 млн 700 тыс человек. Это означает, что украинцы едут за границу на короткие сроки, зарабатывают там деньги и возвращаются домой. Чаще всего украинцы едут работать за пределы страны через высокий уровень оплаты труда и имеющиеся рабочие места. О тенденциях миграции в Украине - в сюжете Радио НВ.

Аннексия Крыма и военные действия на Донбассе повлияли на миграционные процессы. Война не только активизировала миграцию внутри страны, но и изменила географию выезда за границу. В 2014-2016 гг. наблюдалось уменьшение миграции в РФ - с 11 до 8 млн человек. В то время движение через границу между Украиной и Польшей увеличилось на 40%, то есть с 14 до 20 млн человек. Это произошло в результате политики направленного привлечения украинских мигрантов к работе в Польше. Учитывая дефицит рабочей силы в этой стране, с 2009 миграционные процессы усиливаются, однако после 2014 года украинцы вдвое реже выезжают безвозвратно. В общем, в 2002-2017 гг. более 6 млн наших граждан выехало навсегда за пределы Украины.

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В этом году объем денежных переводов трудовых мигрантов в Украину может составить не менее 9 млрд долларов.

С каждым годом количество людей, которые уезжают на работу за границу сроком до полугода, постоянно увеличивается, рассказала НВ экономист Центра экономической стратегии Юлия Руда. Так, в 2015-2017 гг. почти 80% трудовых мигрантов оставляли Украину для заработка на полгода. Еще в 2012 году таких было на 10% меньше.

По словам эксперта, это обусловлено невыгодным территориальным расположением стран, в которых ехали мигранты. Сейчас трудовые мигранты выезжают основном в соседнюю Польшу, поэтому возвращаться стало комфортно. Деньги, которые переправляют рабочие из-за рубежа, позволяет поддерживать курс гривны. В страну завозится валюта, таким образом уменьшается уровень бедности в Украине.

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Экономист также добавила, что улучшение инвестиционного климата в Украине будет способствовать открытию новых производств внутри страны.

Украинцы рассматривают выезд за границу на работу преимущественно как способ улучшить свое финансовое состояние. Как рассказал Радио НВ президент Всеукраинской Ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник, по проведенным на их заказ исследованиям, за последние 5 лет 74% трудовых мигрантов работали в Польше сроком от 1 до 6 месяцев. Больше года там работали только 3%. Большая часть из них не рассматривали Польшу как место для постоянного проживания.

Одна из причин - 93% из трудовых мигрантов в Польше работают в сфере физического труда и получают небольшую зарплату, которая не позволяет им, например, приобрести жилье там. Однако самая большая угроза для страны - это не трудовая миграция на неопределенный срок, а выезд молодежи за границу на учебу, считает Воскобойник.

"70-80% украинцев хотят, чтобы их дети и внуки учились за рубежом. Особенно те, кто выезжал на некоторое время на заработки. Молодежь, которая выедет туда учиться, подрабатывать, зарабатывая при этом больше, чем в Украине на основной работе, уже потеряна для страны", - отметил эксперт.

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По данным Национального банка Украины, в 2016 году объемы частных денежных переводов от трудовых мигрантов составляли 5,5 млрд долларов, а в 2017 - 7,3 млрд. В этом году объем переводов может составить не менее 9 млрд долларов.