В Воздушных силах рассказали, сколько боевых самолетов нужно для защиты Украины 17 марта, 13:15 Истребитель F-16 (Фото:Groman123/flickr.com)

Украине для защиты всей своей территории необходимо около 200 многоцелевых самолетов, чтобы сформировать из них 4 — 5 бригад.

Об этом в интервью 24 каналу рассказал пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат.

«Сейчас у нас пять истребительных бригад тактической авиации. Еще есть бригада штурмовиков, бригада бомбардировщиков и транспортные бригады. Таким образом мы наоборот сокращаем численность благодаря многоцелевым самолетам, которые будут по всей территории страны нести боевое дежурство, в частности на дополнительных — оперативных аэродромах», — пояснил Игнат.

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Накануне премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что группа стран-партнеров Украины обсуждает поставку ей истребителей.

В Белом доме перед этим заявили, что США не против передачи самолетов для ВСУ другими странами.

Министр обороны Алексей Резников в конце февраля заявлял, что положительное решение о передаче авиации Украине — это вопрос одного-двух месяцев. Партнеры Украины пока допускают, что могли бы передать самолеты Украине в долгосрочной перспективе.