«Теряем генофонд». Сколько украинцев окажутся в 2023-м за чертой бедности и будет ли новая волна миграции 25 ноября, 07:28 Эксклюзив НВ В Европейском региональном бюро ВООЗ ожидают, что этой зимой еще 2−3 млн украинцев покинут свои дома в поисках тепла и безопасности (Фото:Ty ONeil / SOPA Images via Reuters)

Марианна Ткалич, директор исследовательской лаборатории Рейтинг Лаб, рассказывает о новых миграционных трендах среди соотечественников из-за войны, реальности демографической ямы и экономическом приросте, который получила Польша, благодаря украинцам.

С приходом холодов Европа ожидает новой волны украинских мигрантов — к 11 млн уже выехавших за пределы страны соотечественников в скором времени присоединятся еще 2−3 млн. Это те, кто будут спасаться от тяжелой военной зимы, уверены в Европейском региональном бюро ВООЗ. Еще часть уедет в поисках работы и средств к существованию, поскольку лишь по официальным данным Минэкономики из-за полномасштабного российского вторжения безработными стали по меньшей мере 5 млн украинцев. В свою очередь Всемирный банк прогнозирует, что к концу 2023 года 55% населения Украины будут жить за чертой бедности (при довоенных 2% и нынешних 25%). Аналитики предполагают, что этот фактор станет дополнительным аргументам для выезда из страны.

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НВ расспросил Марианну Ткалич, доктора психологических наук и директора исследовательской лаборатории Рейтинг Лаб, о том, как все это может повлиять на жизнь в Украине сегодня и после победы.

— Как изменилась структура эмиграции украинцев за девять месяцев полномасштабной войны?

— Волн эмиграции у нас несколько. Первая волна — это паника и неизвестность, то есть люди выезжали пока не стабилизировался фронт. И они до сих пор продолжают выезжать из тех регионов, которые становятся непригодными для жизни из-за войны. Взять к примеру Запорожье, где в самом начале было относительно тихо, а уже ближе к осени обстрелы участились. То же самое происходит и в Днепре, где сам город цел, а районные центры уничтожены. Какая-то часть этих людей перебирается в другие города, а какая-то целенаправленно едет за рубеж.

К тем, кто бежит от войны, сейчас присоединилась внушительное число тех, кто релоцирует свой бизнес. Потому что с нынешними энергопроблемами IT-сектор и международные компании, которые ведут деятельность онлайн и которым нужен стабильный интернет, больше не могут находиться в Украине и обеспечить бесперебойность работы.

Сейчас формируется целая волна мигрантов, которая выезжает за границу в связи с энергетическим кризисом. Многие делают это также потому, что есть идея о тяжелой зиме — эти люди забронировали за границей квартиры до марта чтобы «перезимовать».

Еще одна новая категория — люди, которые в самом начале переехали в условную Польшу, потом вернулись в Украину, а после новой волны атак, начиная с 10 октября, опять засобирались в эвакуацию.

Есть те, кто едут в эмиграцию ради детей и ради того, чтобы они получили заграничное образование. Таких много, они готовы страдать, чтобы обеспечить своим детям будущее. Люди, которые уехали полными семьями или мигрировали сами по себе, имеют больше шансов остаться за границей навсегда. Легче это дается тем, кто несколько раз в своей жизни уже менял место проживания.

— Как выезд за приделы страны миллионов соотечественников отразится на демографии?

— Это такая украинская экспансия в Европу — миллионы наших граждан уже там, а ведь большая часть из них никогда за пределы областного центра не выезжали. Для них это возможность увидеть другой уровень жизни, другие ценности.

Но мы теряем рынок труда, что естественно отражается на ВВП. Помимо того, что мы потеряли очень много предприятий, мы продолжаем терять еще и генофонд — новых членов общества. Кроме работоспособных мужчин, которые воюют, и уехавших женщин, мы теряем детей, часть из которых останется за границей. И чем дольше дети будут находиться там, учить язык и адаптироваться — тем больше потеряем. То есть мы лишаемся не только актуальных налогоплательщиков, но и будущих. Тяжелое бремя падет на социальную сферу, которой предстоит обеспечивать пенсии и государственное лечение. Даже при условии мощной гуманитарной поддержки мира это будет большая налоговая нагрузка на тех, кто имеет работу и работает.

Вообще говорить о каких-то реальных демографических прогнозах мы сможем только весной, когда пройдем эту зиму. Чем больше у нас будет позитивных новостей с фронта, чем быстрее будет улучшаться экономическая составляющая, тем больше вероятность, что какая-то часть уехавших вернется, а оставшихся примет решение не уезжать.

Марианна Ткалич, доктор психологических наук и директор исследовательской лаборатории Рейтинг Лаб / Фото: Олександр Медведєв

— Как новая волна экономических мигрантов изменит рынок труда?

— Экономический аргумент, как и аргумент безопасности, очень важен. Доход — это тоже безопасность, только материальная и потеря работы может быть страхом не меньшим, нежели ракеты. Это вопрос, прежде всего, сферы занятости. Те, кто уезжают из экономических соображений, делают это потому, что в Украине для них сейчас нет условий и возможностей развития.

Детей будет рождаться меньше, впереди нас ждет демографическая яма, и количество претендентов на рабочие места уже сокращается. Это вопрос качества специалистов, которые впоследствии будут на рынке труда. Потому что те, кто выезжает по экономическим причинам, — это часто люди, которые могут устроится на хорошую работу. С другой стороны, выбор работы у оставшихся будет больше, потому что специалисты их квалификации уезжают и доступ к вакансиям становится шире.