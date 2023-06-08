Почти 100% украинцев считают, что Украина отразит нападение России — опрос

8 июня, 21:11
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Уничтоженная российская военная техника в Украине (Фото:Генштаб / Facebook)

Уничтоженная российская военная техника в Украине (Фото:Генштаб / Facebook)

Подавляющее большинство украинцев уверены в поражении российской армии в войне против Украины.

Об этом свидетельствуют данные результаты соцопроса Рейтинг.

Результаты опроса показали, что 95% украинцев верят в отражение нападения российской армии. Противоположного мнения придерживается всего 3% респондентов.

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При этом 37% граждан полагают, что для победы над агрессором силам обороны Украины понадобится еще полгода или год.

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Также 25% опрошенных предполагают, что поражение России произойдет более чем через год.

Еще 16% украинцев считают, что Украина победит в ближайшие месяцы. Однако 18% респондентов затруднились с ответом.

Опрос проводился 1−2 июня среди граждан Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где нет украинской мобильной связи. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. В общей сложности опрошено 1 тыс. респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью — 0,95: не более 3,1%.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Опрос Российская агрессия Соцопрос Война России против Украины победа Украины

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