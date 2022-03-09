Более 60% украинцев считают военную помощь Запада недостаточной — опрос 9 марта, 20:33 Цей матеріал також доступний українською Украинские военнослужащие (Фото:Минобороны Украины / Facebook)

Более половины украинцев (62%) считают, что военная помощь Запада Украине недостаточна.

Об этом свидетельствуют результаты опроса от Рейтинг.

Достаточной военную помощь международных партнеров называют только 29% опрошенных.

В то же время, именно военную помощь Украине люди чаще называют наиболее ожидаемой. Такого мнения придерживаются 63%.

Также результаты опроса показали, что украинцы в целом достаточной считают дипломатическую (48%) и гуманитарную (47%) поддержку Украины западными партнерами.

Скорее недостаточными считаются финансовая поддержка (достаточная — 39%, недостаточная — 45%) и экономические санкции против России (достаточные — 32%, недостаточные — 62%).

В опросе приняли участие жители Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 1200 респондентов.

Способ опроса: телефонные интервью с использованием компьютера.

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