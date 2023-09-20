С начала полномасштабного вторжения РФ около 25 тысяч украинских военных потеряли конечности — СМИ 20 сентября, 17:58 Украинский военнослужащий потерял две руки на войне РФ против Украины (Фото:Bill O’Leary/The Washington Post)

Согласно неофициальным данным, украинцев, потерявших конечности из-за полномасштабного вторжения РФ, не меньше 25 тысяч, сообщает Sky News.

Издание также рассказывает историю украинского военнослужащего по имени Георгий. Он выжил благодаря своевременному окрику побратима, в результате чего мина оторвала только руку 30-летнего солдата.

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«Кровь лилась потоком, — вспомнил Георгий. — Я достал свой турникет и протянул ему. Он перетянул, но не плотно, я сказал: „б****, что же делать!?“ — и потерял сознание».

По его словам, когда пришел в себя, попросил товарища его пристрелить, поскольку был уверен, что не выживет.

О численности российских солдатах, оставшихся инвалидами, неизвестно, но считается, что их тоже немало.

«Это неофициальные данные, и некоторые из них потеряли несколько конечностей. Это полный стадион ампутантов», — отметил Майк Коркоран, сооснователь американской клиники.

По оценкам, за 18 месяцев войны в Украины число украинцев, которые потеряли руки или ноги, как минимум в десять раз превысило число искалеченных американцев за более чем 20 лет войн в Ираке и Афганистане вместе взятых.