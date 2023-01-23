Исторический максимум. Более 85% украинцев поддерживают вступление в НАТО — опрос 23 января, 17:16 Флаг НАТО (Фото:Ints Kalnins/Reuters)

По состоянию на середину января 2023 года 86% украинцев поддерживают вступление Украины в НАТО. Это самый большой показатель за все время исследований.

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного социологической группой Рейтинг.

Социологи отмечают, что поддержка вступления в НАТО за последние месяцы снова возросла и является самой высокой за историю наблюдений: на референдуме эту инициативу поддержали бы 86%, против — 3%, не проголосовали бы 8%.

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В Рейтинге подчеркнули, что поддержка вступления в ЕС и НАТО практически единогласна среди представителей всех групп — независимо от региона, возраста и уровня доходов. Вступление в ЕС поддержали бы 87% опрошенных, против — 3%, не проголосовали бы 8%.

Также социологи спросили украинцев об их отношении к созданию военно-политического союза в составе Украины, Польши и Великобритании. 85% опрошенных поддерживают такую идею, 3% - против, 7% - безразлично.

К идее создания военно-политического союза в составе Украины, Польши и Литвы положительно относятся 80%, против — 6%, безразлично — 9%.

Исследование проводилось 14−16 января по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий и территорий, где нет мобильной связи. Опрошено 1000 совершеннолетних украинцев, теоретическая погрешность — не более 3,1%.