Большинство украинцев поддерживают восстановление Украиной статуса ядерной державы — опрос 13 декабря, 15:29 Ракетная шахта в Центральной Украине для ракеты СС-24 (Фото:Michael via Wikipedia)

Восстановление Украиной статуса ядерной державы поддерживают 53% украинцев.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группой Рейтинг 20−21 ноября 2022 года.

Социологи отмечают, что количество тех, кто поддерживает восстановление Украиной статуса ядерной державы, выросло с 47% в 2019 году до 53% в 2022 году.

Видео дня

Также среди мер сдерживания будущих нападений России на Украину 61% опрошенных называют вступление Украины в НАТО и 50% - ядерное разоружение России (50%).

Кроме того, вступление Украины в ЕС и гарантии от западных партнеров о предоставлении вооружения Украине как методы сдерживания поддерживают по 34% опрошенных. Ядерное вооружение Украины и финансовую помощь нашему государству выбрали по 17%. За подписание мирных соглашений с Россией как метод сдерживания агрессии выступают лишь 8%.

По данным опроса, несколько больше в эффективность подписания мирных соглашений с Россией верят жители востока и юга, а также те, кто поддерживает отвоевание военным путем лишь территории, контролируемой на 24 февраля 2022 года.

В то же время во всех региональных и возрастных группах убедительное большинство выбирали наилучшей гарантией безопасности вступление Украины в НАТО и ядерное разоружение России.

В ходе исследования было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing — телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования — не более 3,1%.



Справка: Будапештский меморандум (Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия) — международное соглашение, заключенное 5 декабря 1994 года между Украиной, США, Россией и Великобританией. Документ, подписанный после добровольного отказа Украины от ядерного оружия на начале 90-х, вступил в силу с момента подписания. В 1995 году Генеральная Ассамблея ООН утвердила его как официальный документ, обязательный для выполнения всеми участниками.

