Обычно возвращается треть. Сколько украинцев останутся за границей и как блэкауты меняют демографию — Либанова 9 декабря, 06:40 Эксклюзив НВ По прогнозам директора Института демографии и социальных исследований Эллы Либановой, к 2030 году население Украины будет составлять 30−35 млн (Фото:Александр Медведев)

Какая часть сограждан вернется после войны домой, что происходит в Украине с рождаемостью и когда в конце концов станет известно настоящая численность населения страны — рассказывает директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова

Из-за системных атак россиян на энергосистему Украины многие соотечественники продолжают оставаться без света и отопления, а после уничтожения инфраструктуры, крупных предприятий и производств — еще и без работы. Все это, прогнозируют эксперты, толкает страну к новой волне миграции, когда соотечественники будут ехать за границу не столько из соображений безопасности, сколько просто ради благ цивилизации и работы.

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Директор Института демографии и социальных исследований имени М. Птухи НАНУ Элла Либанова в интервью НВ рассказывает, какие демографические потери понесла Украина на десятом месяце полномасштабной войны и удастся ли после победы залатать эти прорехи.

— Десять месяцев войны ощутимо ударили по экономике Украины и, по прогнозам Всемирного банка, к концу 2023 года 55% украинцев будут жить за чертой бедности. Насколько вероятен такой сценарий?

— В полной мере. Мы имеем подобные ожидания уже к концу 2022 года, по нашим оценкам это более 60%. Главным фактором бедности является безработица. Мы никогда не были слишком богатой нацией, но у людей все же были определенные накопления, у кого-то в долларах, у кого-то в гривнах. А теперь эти накопления «проедаются». Те «беглецы от войны», которые находятся за границей, имеют хоть какую-то финансовую поддержку и возможность работать, безусловно, обычно не на тех рабочих местах, как хочется, но все же. Те же, кто переехал в более безопасные западные области, столкнулись с отсутствием какой-либо работы, а государственная помощь по понятным причинам невелика. Да, сейчас финансово нам помогает весь мир, но безусловно большая часть этой помощи идет на фронт.

— Есть мнение, что атаки россиян на энергетический сектор и разрушение крупных предприятий может повлечь за собой новую волну миграции. Насколько это реалистично?

— Если до начала полномасштабной войны главными факторами миграции были экономические, то сейчас различить мотивы очень сложно. Многие выехали за границу, рассчитывая, во-первых, на большую безопасность от бомбардировок, а, во-вторых, на поддержку правительств более состоятельных стран. И на самом деле они ее там получают, не богатеют и не приумножают состояние, но имеют средства к существованию. По данным Государственной пограничной службы ( ГПС), никаких признаков роста выездов за границу нет.

Что касается выезда населения Киева, то у меня нет никаких подтверждений его массовости. Скорее всего, это объясняется тем, что во-первых, в столице, несмотря на все, нет таких бомбардировок и разрушений, как, например, в Запорожье. А во-вторых, малый и средний бизнес, доля которого в Киеве традиционно высока, в значительной степени приспособился к экстремальной ситуации, он дает работу и доход значительному количеству жителей. Здесь найти работу гораздо проще, чем в прифронтовой зоне, на деоккупированных территориях или, скажем, в традиционно трудоизбыточных западных областях.

— Каково реальное количество украинцев, выехавших из-за войны, кто они и какие последствия это будет иметь?

— По данным ГПС, за все время с начала вторжения из Украины выехало 10,7 млн и въехало 9,5 млн. Но нельзя говорить, что это одни и те же люди. Во-первых, вполне вероятно, что уехавшие остались за границей, а вернулись выехавшие к войне. Во-вторых, никто не отменял малое приграничное движение, отпуска, командировки и семейные встречи. Следовательно, мы не можем выделить именно беглецов.

Единственное, что можно сказать наверняка — численность находящихся за рубежом украинцев увеличилась на 1,5 млн по сравнению с довоенной. Но не стоит забывать также о границе с РФ — мы и не подозреваем, сколько людей ее пересекли.

Больше всего людей выезжало из Украины с 24 февраля по 9 марта — по 100−110 тыс. человек ежесуточно. Из выехавших 90% это горожане, 70% с высшим образованием, большинство — харьковчанки и киевлянки. Это женщины, имеющие более-менее конкурентную профессию или способные овладеть новой, они легко могут выучить язык и самое главное — верят в свои силы.

Несмотря на длительные блекауты по данным ГПС, никаких признаков роста миграции украинцев за границу нет. / Фото: Reuters

К тому же это молодые женщины активного репродуктивного и трудоактивного возраста, а значит, они не работают сегодня в Украине и не рожают здесь детей. Ясно, что чисто количественный эффект отрицательный. Но, учитывая катастрофическое падение экономики из-за войны, скорее всего, эти женщины не нашли бы работу в Украине, а их присутствие усиливало бы давление на рынок труда.

Что касается плюсов, то, конечно, наибольший позитив в том, что люди там по крайней мере в безопасности от обстрелов, переохлаждения, отсутствия горячего питания, невозможности оффлайн обучения. Находясь в развитых странах, украинки овладевают новым опытом поведения, взаимодействия с чиновниками, работодателями и соседями. И по возвращении они этим опытом будут делиться с другими, даже неосознанно.

— Вернутся ли после победы эти люди и на какое количество страна может рассчитывать?

— Если опираться на результаты опросов украинских и европейских социологов, львиная доля наших беглецов от войны, 80−90%, готовы вернуться в Украину, как только здесь будет безопасно и если их жилье не будет разрушено. Я не очень верю в эту цифру, потому что есть патриотизм, есть мода на возвращение, есть неудобство признаться себе и окружающим в желании остаться.

В целом, исходя из опыта военной миграции других стран, считается, что обычно возвращается треть уехавших. Но в это я тоже не верю, думаю вернется больше. Это главным образом будет зависеть от времени, которое женщины пробудут за границей, потому что каждый новый месяц пребывания там углубляет адаптацию — знание языка улучшается, дети идут в школы и университеты, мамы идут на работу.

О том, что большинство настроены на возвращение в Украину, свидетельствует и то, что украинские беглецы от войны ориентируются не на пожизненный статус беженца, а на временную защиту (сейчас это 1,5−2 года), которая не ограничивает свободу передвижения, включая временный возврат в Украину, а также дает возможность трудоустройства. Оптимизма добавляет и то, что в первые две недели после начала полномасштабной агрессии в Украину въехали 200 тыс. мужчин, четко понимая, что назад они вернуться уже не смогут. Следовательно, патриотизм нашим соотечественникам присущ.

— Летом вы прогнозировали, что в результате войны Украина потеряет по меньшей мере 5 млн человек. Изменилась ли сегодня эта цифра и каково будет население страны после победы?