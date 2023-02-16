Из-за войны в протезировании конечностей нуждаются около 10 тысяч украинцев — инициатор проекта Superhumans Ставницер

16 февраля, 19:55
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Ставницер: Более миллиона человек принимают участие в боевых действиях, все они так или иначе поражены посттравматическим синдромом (Фото:Superhumans / Facebook)

Ставницер: Более миллиона человек принимают участие в боевых действиях, все они так или иначе поражены посттравматическим синдромом (Фото:Superhumans / Facebook)

В Украине по состоянию на сегодняшний день около 10 тыс. человек нуждаются в протезировании конечностей, которых они лишились с начала полномасштабного вторжения России. Такие данные в ходе Kyiv Jewish Forum 2023 обнародовал Андрей Ставницер, совладелец порта TIS и инициатор проекта Superhumans, цель которого — создание условий для протезирования.

«Эта информация секретная, но, по моим источникам, есть около 10 тысяч человек только на протезирование. Если говорить о реконструктивных операциях, то их требуется еще больше», — рассказал Ставницер.

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По его словам, с первых дней войны стало понятно, что будет очень много людей без конечностей и с потребностью в реконструкционных операциях, а в стране нет возможности для помощи им в достаточной мере. Так зародилась идея проекта Superhumans, его инициаторы начали искать всемирно известные компании, ученых и врачей, которые специализируются на протезировании, реконструктивных операциях и посттравматическом стрессовом расстройстве (ПТСР).

https://www.youtube.com/watch?v=VuW8YWU8af8

Superhumans арендовал здание действующей больницы во Львовской области и переоборудует ее под центр, где будут производить протезы и делать операции.

«Только представьте, что сейчас у нас более миллиона человек участвуют в боевых действиях. Все они так или иначе поражены посттравматическим синдромом… Последние исследования показывают, что ПТСР, если его не лечить, может передаваться следующему поколению. Поэтому мы действительно решаем самые важные вопросы прямо сейчас», — сказал предприниматель.

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У Superhumans есть эксклюзивное соглашение с компанией Open Bionics из Великобритании, производящей бионические протезы.

«Вы должны видеть счастливые глаза ветеранов, когда они впервые в жизни пробуют бионические руки. Они хватали протезами бутылку воды или яблоко или подключали и выключали зарядное устройство. Просто невероятно видеть, насколько они счастливы, когда спустя несколько месяцев могут оперировать рукой», — рассказал Ставницер.

Он добавил, что проект нуждается в финансовой помощи. Среди доноров Superhumans уже есть такие известные бизнесмены как Говард Баффет, Ричард Брэнсон, а также корпорация Cargill, однако не хватает 4 млн долларов для запуска первой фазы проекта.

Kyiv Jewish Forum 2023 приурочен к годовщине начала полномасштабного российского вторжения на территорию Украины, его девиз — Stand with Ukraine.

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Первый Kyiv Jewish Forum прошел в 2019 году. Его инициатором является президент Еврейской конфедерации Украины, вице-президент Всемирного Еврейского Конгресса Борис Ложкин.

KJF-2023 организован в партнерстве с ведущим еврейским мировым медиа Tablet. Одним из медиапартнеров является NV.

Редактор: Николай Поддубный

Теги:   ПТСР Протезирование Бионический протез Андрей Ставницер Киевский Еврейский Форум (Kyiv Jewish Forum) Война России против Украины

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