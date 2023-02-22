Омбудсмен прокомментировал информацию о 3 000 пленных украинских военных 22 февраля, 21:07 Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец (Фото:Дмитрий Лубинец/facebook)

Омбудсмен Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона в среду, 22 февраля, отказался подтвердить информацию о 3 000 украинских военнослужащих в плену у РФ.

30 декабря уполномоченная президента по обеспечению прав защитников Украины Алена Вербицкая заявила, что в российском плену находятся более 3 000 украинских военнослужащих, еще около 15 тысяч человек числятся без вести пропавшими.

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«Я не могу подтвердить эту цифру по поводу военнопленных. Обращаю внимание, что ни разу мы не озвучивали официальные цифры по военнопленным, которых держит РФ у себя, и которых мы держим на нашей стороне», — сказал Лубинец.

Он добавил, что Россия может использовать против Украины любые озвученные цифры. В то же время Лубинец уточнил, что РФ удерживает в плену более 20 000 гражданских украинцев.

Ранее Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил, что в январе 2023 года резко выросло количество обращений российских военных в проект Хочу жить о возможности добровольной сдачи в плен.