Большинство украинцев будут считать победой в войне освобождение Крыма и Донбасса, только 5% за продолжение боевых действий в РФ — опрос 13 декабря, 11:54 Украинцы считают, что для победы в войне с РФ нужно освободить все территории Украины, включая Крым и Донбасс (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via Reuters)

85% украинцев будут считать победой Украины в войне с Россией освобождение всех своих территорий, включая Крым и Донбасс.

Таковы результаты опроса, проведенного Социологической группой Рейтинг по заказу общественной организации Центр Трансатлантического диалога (Transatlantic Dialogue Center).

Этот показатель растет, в марте такого мнения придерживались 74% опрошенных.

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Только 9% респондентов выбрали вариант возвращения только тех территорий, которые Украина контролировала до 24 февраля.

За продолжение боевых действий на территории России выступают не более 5% украинцев.

Опрос проводился с 20 по 21 ноября. Было опрошено 1000 человек методом телефонного интервью во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий Донбасса и Крыма, а также тех, где отсутствовала украинская мобильная связь.

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что к лету война должна закончиться. До конца текущего года он спрогнозировали значимые победы ВСУ.

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев рассказал, что война в Украине завершится возвращением к границам 1991 года.

В августе президент Владимир Зеленский заявил, что война России против Украины должна закончиться освобождением Крыма точно так же, как началась с его оккупации.