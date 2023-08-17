Почти 80% украинских беженцев намерены вернуться домой — ОНН 17 августа, 21:03 Беженцы (Фото:depositphotos/halfpoint)

76% украинских беженцев намерены вернуться домой, а 15% заявили, что твердо желают переехать обратно в Украину.

Об этом рассказала на основе исследования заместитель представителя Агентства ООН по делам беженцев в Украине Карен Вайтинг в выпуске подкаста (Не)Безопасная страна.

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Она отметила, что высокий процент желания возвратиться домой имеют и внутренние переселенцы.

«Что касается разных намерений беженцев и внутренне перемещенных лиц, я думаю, что они достаточно похожи. 76% беженцев и 82% внутренне перемещенных украинцев намерены вернуться домой. И около 15% как беженцев, так и внутренне перемещенные украинцы говорят, что хотят вернуться домой в течение следующих трех месяцев, этот процент остается относительно стабильным в течение 2022 и 2023 годов», — отметила Вайтинг

По ее данным, наблюдается стойкое желание украинцев вернуться домой. Что касается переселенцев, то тот, кто хочет интегрироваться, все чаще находит возможности для этого.

«Мы видим, что местные власти в ряде западных и центральных областей прилагают усилия для внутриперемещенных лиц к услугам управлений социальной защиты, а также к школам и рынку труда», — рассказала представитель ООН.

Вайтинг отмечает, что местные общины не только приветствуют перемещенных людей, но все чаще рассматривают это как возможность развивать общественные центры, интеграционные хабы для улучшения средств к существованию и возможностей для трудоустройства.